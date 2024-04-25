DEM Parti Batman İl Başkanı Gözaltına Alındı - Son Dakika
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DEM Parti Batman İl Başkanı Gözaltına Alındı

DEM Parti Batman İl Başkanı Gözaltına Alındı

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Batman İl Başkanı Mustafa Tekik, Batman Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi, Güvenlik Şube ve Çevik Kuvvet ekipleri tarafından yapılan aramalarda örgütsel dokümanlar, terör örgütü mensuplarının poster ve afişleri ile yasa dışı kitaplar ele geçirildi.

25.04.2024 17:34
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Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Batman İl Başkanı Mustafa Tekik gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Batman Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi, Güvenlik Şube ve Çevik Kuvvet ekiplerince dün DEM Parti Batman il binasında arama yapıldı. Yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman, terör örgütü mensuplarının poster ve afişleri ile yasa dışı kitaplar ele geçirildi. Soruşturma çerçevesinde DEM Parti Batman İl Başkanı Mustafa Tekik gözaltına alındı. Tekik'in emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. - BATMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa DEM Parti Batman İl Başkanı Gözaltına Alındı - Son Dakika

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