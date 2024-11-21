DEM Parti Eş Başkanları Tutuklanma Talebiyle Hakim Karşısında - Son Dakika
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DEM Parti Eş Başkanları Tutuklanma Talebiyle Hakim Karşısında

PKK üyeliği nedeniyle gözaltına alınan DEM Parti Esenyurt Eş Başkanları, tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.

21.11.2024 15:57
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PKK silahlı terör örgütüne üye oldukları gerekçesiyle haklarında soruşturma başlatılan DEM Parti Esenyurt İlçe Eş Başkanları Abdullah Arınan ve Rojda Yılmaz, Savcılıktaki işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca PKK/KCK silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin engellenmesi ve deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün kırsal alan yapılanmasına 1992'de Bitlis'den katılan ve 1995 yılında etkisiz hale getirilen Gülşen Atalmış isimli şahıs için DEM Parti Esenyurt İlçe Binası'nda sözde anma etkinliği yapıldığı tespit edilmişti. Konuya ilişkin operasyon düzenlenerek ilçe binasında yapılan aramalarda sözde anma etkinliğinde kullanılan materyallere, çok sayıda yasaklı yayına ve terörist elebaşının fotoğraflarına el konulmuş, düzenlenen operasyon sonucu Esenyurt DEM Parti İlçe Eş Başkanları Abdullah Arınan ve Rojda Yılmaz yakalanarak gözaltına alınmıştı.

Eş Başkanlara tutuklama talebi

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Burada Savcılıkta ifade veren şüpheliler, daha sonra 'silahlı terör örgütü üyesi olmak' ve 'terör örgütü propagandası yapmak' suçlarından tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe çıkarıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa DEM Parti Eş Başkanları Tutuklanma Talebiyle Hakim Karşısında - Son Dakika

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