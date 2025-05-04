Demans Hastası İshak Öztürk Toprağa Verildi - Son Dakika
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Demans Hastası İshak Öztürk Toprağa Verildi

Demans Hastası İshak Öztürk Toprağa Verildi

Sultangazi'de kaybolan 70 yaşındaki İshak Öztürk'ün cenazesi, namaz sonrası defnedildi.

04.05.2025 14:49
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Sultangazi'de 6 gün önce kaybolan ve Alibey Barajı'nda cansız bedeni bulunan 70 yaşındaki demans hastası İshak Öztürk, öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Bağcılar'dan yürüyerek 28 Nisan'da Sultangazi'ye geldiği tespit edilen İshak Öztürk'ün (70) yanında bulunan telefondan son olarak Sultangazi Mimar Sinan Kent Ormanı'nda sinyal alınmıştı. Demans hastası İshak Öztürk, AKUT, AFAD, UMKE, Jandarma, köpekli arama ekipleri ve dronların da dahil olduğu ekipler tarafından aranmıştı. 6 günlük arama çalışmaları sonrasında Alibey Barajı'ndaki balçık arazide ölü bulunan İshak Öztürk'ün cenazesi, Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edilmişti.

Cenaze namazının ardından toprağa verildi

Öztürk, Sultangazi Habipler Yayla köyü Merkez Camii'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye ailesi, akrabaları ve yakın çevresi katılırken, İshak Öztürk, Sultangazi Yayla Mezarlığı'na defnedildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Demans Hastası İshak Öztürk Toprağa Verildi - Son Dakika

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