Demans Hastası İshak Öztürk\'ün Cenazesi Bulundu

Sultangazi'de 6 gün önce kaybolan ve Alibey Barajı'nda cansız bedeni bulunan 70 yaşındaki demans hastası İshak Öztürk'ün cenazesi, Adli Tıp Kurumu'nda yapılan incelemelerin ardından ailesine teslim edildi.

Bağcılar'dan yürüyerek 28 Nisan'da Sultangazi'ye geldiği tespit edilen İshak Öztürk'ün (70) yanında bulunan telefondan son olarak Sultangazi Mimar Sinan Kent Ormanı'nda sinyal alınmıştı. Demans hastası İshak Öztürk, AKUT, AFAD, UMKE, Jandarma, köpekli arama ekipleri ve dronların da dahil olduğu ekipler tarafından aranmıştı. 6 günlük arama çalışmaları sonrasında Alibey Barajı'ndaki balçık arazide ölü bulunan İshak Öztürk'ün cenazesi, Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.

İshak Öztürk'ün yarın Sultangazi Habibler Yayla Köyü Merkez Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardında Sultançiftliği Mezarlığı'na defnedileceği öğrenildi.

İshak Öztürk'ün akrabası Murat Gülünay, "Pazartesi günü saat 13.00-14.00 gibi evden çıkıyor kamera kayıtları var zaten. Sağ olsun AKUT, jandarma ve diğer ekipler ellerinden geleni yaptılar ama maalesef cenazesine ulaştık. Pazartesi günü akşam 17.00'den cumartesi saat 13.00'e kadar yaklaşık 6 gün suyun içindeydi. Son zamanlarda zaten hastalığı ilerlemişti kontrol edemiyorlardı kendisini, yine oraya gitti. Sinyal orada kesilince dediler oradadır ama maalesef gölde cansız bedenini bulduk" dedi. - İSTANBUL