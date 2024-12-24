Demir Mazgalları Çalan Şüpheliler Yakalandı

3.Sayfa

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde at arabasıyla demir mazgalları çalan şüpheliler, güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesi Aydoğdu Mahallesi Hükümet Caddesi üzerinde yer alan kaldırımdaki ağaç diplerindeki demir mazgallar, kimliği belirsiz kişiler tarafından çalındı. Olay sonrası harekete geçen Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları incelemelerle 4 şüpheliyi tespit etti. Polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonla şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Çalınan demir mazgallar ele geçirildi.

Hırsızlık anları, güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, şüphelilerin at arabasıyla olay yerine geldikleri, mazgalları tek tek yerlerinden sökerek araca yükledikleri ve hızla uzaklaştıkları görüldü. Bu dikkat çekici yöntem, mahalle sakinleri arasında şaşkınlık ve tepkiye neden oldu. - TEKİRDAĞ