Demirci'de traktör sürücülerine reflektör dağıtımı yapıldı
Demirci'de traktör sürücülerine reflektör dağıtımı yapıldı

22.05.2026 19:43  Güncelleme: 19:44
Manisa'nın Demirci ilçesinde, tarım sezonuyla artan traktör ve motosiklet kazalarını önlemek için jandarma koordinesinde trafik bilgilendirme toplantısı düzenlendi. 'Reflektör Tak Görünür Ol' ve 'Kask Tak Hayatta Kal' mottolarıyla yapılan etkinlikte sürücülere güvenli sürüş kuralları anlatıldı, reflektif üçgen dağıtıldı.

Manisa'nın Demirci ilçesinde, tarım sezonunun yoğunlaşmasıyla birlikte traktör ve motosiklet kazalarının önüne geçilmesi amacıyla geniş kapsamlı bir trafik bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Üreticilere ve sürücülere yönelik gerçekleştirilen etkinlikte, kurallara uymanın hayati önemine dikkat çekildi. Manisa İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ve Demirci İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri koordinesinde, Demirci Tarım Ürünleri Merkezi'nde zirai tarım araçları ve motosiklet sürücülerine yönelik trafik bilgilendirme ve bilinçlendirme toplantısı gerçekleştirildi. "Reflektör Tak Görünür Ol" ve "Kask Tak Hayatta Kal" mottolarıyla düzenlenen programda, ülkemizde meydana gelen trafik kazalarının başlıca nedenleri, güvenli sürüş kuralları ve alınması gereken tedbirler hakkında katılımcılara hayati bilgiler verildi. Programda konuşan Demirci Kaymakamı Fatih Bayram, özellikle tarım sezonunun yoğun olduğu ilçede traktör ve motosiklet kullanımında görünürlük ve güvenliğin büyük önem taşıdığını vurguladı. Kaymakam Bayram, şöyle konuştu:

"Trafik kurallarına uymak hayati önem taşıyor. Bir reflektör, bir kask bazen bir hayat kurtarır. Vatandaşlarımızın hem kendi can güvenlikleri hem de trafikteki diğer sürücüler için kurallara hassasiyetle uymalarını istiyoruz."

Toplantıda özellikle Manisa'nın, resmi tescil kayıtlarına göre Türkiye'de en fazla traktöre sahip illerden biri olması nedeniyle zirai tarım araçlarında yaşanan devrilme ve trafik kazalarına dikkat çekildi. Tarım araçlarında görünürlüğü artıran reflektif ekipmanların kullanımı, gece sürüşlerinde ışık donanımlarının önemi ve güvenli motosiklet kullanımı konularında sunumlar yapıldı.

Program kapsamında ayrıca trafik timlerinin kontrol noktalarında kullandığı teknik araç ve ekipmanlar tanıtılırken, sivil toplum kuruluşları tarafından hazırlanan materyaller de stantlarda uygulamalı olarak vatandaşlara sunuldu. Farkındalık oluşturmak amacıyla etkinlik sonunda jandarma ekipleri tarafından sürücülere reflektif üçgen dağıtıldı.

Programa; Kaymakam Fatih Bayram, Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Hakkı Gül, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Uğurcan Şahin, Emniyet Müdürü Başkomiser Barış Kayar, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Faruk Şenyurt, oda başkanları, muhtarlar ve çok sayıda çiftçi katıldı. - MANİSA

Kaynak: İHA

