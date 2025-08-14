Demirci\'de Yangın: 5 Hektar Kızılçam Ormanı Zarar Gördü

Manisa'nın Demirci ilçesinde çıkan yangında 5 hektarlık kızılçam ormanı zarar gördü.

Edinilen bilgiye göre, Demirci ilçesine bağlı Çataloluk Mahallesi Seyit Ahmet mevkiinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangına 4 helikopter, 2 amfibiyen uçak, 15 arazöz, 4 itfaiye ve 5 su tankeri ile müdahale edildi. Yangın söndürme çalışmalarına Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri 4 arazözle katılırken, Demirci Belediyesi su tankerleri de söndürme çalışmalarında arazözlere su takviyesinde bulundu. Mahalle sakinleri de su tankerleri ile ekiplere destek verirken, çalışmaların güvenli bir şekilde sürdürülmesi için bölgedeki enerji kesildi. Demirci Kaymakamı Fatih Bayram ve Belediye Başkanı Erkan Kara da yangın bölgesine gelerek, söndürme çalışmalarını yerinde takip etti. Yaklaşık 4 saat süren havadan ve karadan müdahale ile yangın söndürüldü. Yangında 5 hektarlık kızılçam ormanı zarar görürken, yangının çıkış sebebi araştırılıyor. - MANİSA