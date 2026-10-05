Demokratik Kongo'da Kongo Nehri'nde çarpışan iki teknede en az 22 kişi öldü - Son Dakika
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Demokratik Kongo'da Kongo Nehri'nde çarpışan iki teknede en az 22 kişi öldü

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Demokratik Kongo'da Lukolela bölgesinde Kongo Nehri'nde iki tekne çarpıştı, ilk belirlemelere göre en az 22 kişi hayatını kaybetti. İçişleri Bakanı Crispin Mputu, batan yolcu teknesinden 59 kişinin kurtarıldığını, arama-kurtarma çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde iki teknenin çarpışması sonucu meydana gelen kazada en az 22 kişi hayatını kaybetti.

Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ndeki Ekvator eyaletinin batısındaki Lukolela bölgesinde Ngombe kenti yakınlarında Kongo Nehri'nde iki tekne yere saatle 02.00'de çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre en az 22 kişi hayatını kaybetti.

Ekvator Eyaleti İçişleri Bakanı Crispin Mputu, teknelerden birinin Kinşasa ile Mbandaka arasında sefer yapan ticari bir tekne, diğerinin ise Mongala eyaletinden Kinşasa'ya giden yolcu teknesi olduğunu açıkladı. Mputu, arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiğini, şu ana kadar 59 kişinin kurtarıldığını ifade etti. Mputu, teknelerden birinin battığını ve enkazının 12 metre derinlikte olduğunu belirtti.

Adı açıklanmayan bir güvenlik kaynağı, çarpışma sonucu yolcu teknesinin battığını ve içerisinde 163 yolcunun bulunduğunu aktardı.

Kaynak: İHA
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