Deneme Sürüşü İçin Bindiği Motosikleti Çalan Şahıs Aranıyor - Son Dakika
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Deneme Sürüşü İçin Bindiği Motosikleti Çalan Şahıs Aranıyor

Elazığ'da motosikletini satışa çıkaran Mervan İuuz, pazarlık yaptığı şahısın deneme sürüşü yapma talebi üzerine motosikletini vermesiyle dolandırıldı. İlk deneme turunda motosikletin çalıştığını beyan eden şahıs, ikinci turda motosikleti çalarak kayıplara karıştı. Motosiklet sahibi durumu polise bildirerek yardım istedi.

02.09.2024 19:56
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Denemek için bindiği motosikleti çaldı

ELAZIĞ - Elazığ'da bir şahıs denemek için bindiği motosikleti çaldı. Durumu geçte olsa anlayan motor sahibi ise durumu polis ekiplerine bildirdi.

Olay, merkez Çarşı Mahallesi Boğaz Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yabancı uyruklu Mervan İuuz (28), motosikletini satmak için ilana koydu. Ardından bir şahıs İuzz'un çalıştığı dükkanın önüne gelerek motosiklet için pazarlık yaptı. İki taraf 35 bin lirada anlaştı ve şahıs, deneme sürüşü yapmak istedi. İlk turda sokağın başına gidip geri gelen şahıs, 'Motosikletin iyi çalışıyor' dedi ve ikinci tura geçti. Şahıs ardından motosikletle ile sokaktan uzaklaştı. Bir süre sonra şahsın gelmediğini fark eden İuuz, motosikletinin çalındığını anlayarak polisin yolunu tuttu.

Olayı anlatan Halit Vahyebey, "Arkadaşımın yanına biri geldi. Motosikleti görmüş ve fiyatta anlaşmışlar. İkinci gün yine geldi. Cuma günü geldi, pazarlık yaptılar ve anlaştılar. Denemek için motosikleti aldı ve gitti. Bir daha da dönmedi. Şikayetçi olduk ve halen bekliyoruz. İlk denemede sokağın sonuna kadar gitti ve geldi. Motosikletin çok iyi çalışıyor dedi. İkinci turda ise gitti ve dönmedi. 35 bin anlaşmışlar. Polislere video ve fotoğrafları da verdik. Arkadaşımızın motosikletinin biran önce bulunmasını istiyoruz" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Deneme Sürüşü İçin Bindiği Motosikleti Çalan Şahıs Aranıyor - Son Dakika

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