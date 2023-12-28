Denetimlerde kamera sistemleriyle trafik güvenliği en üst noktaya çıkartılıyor

KONYA - Konya'da sürücülerin can ve mal güvenliğini, düzenli trafik akışı, kural ihlallerini tespit amacıyla kentin bir çok noktasında kullanılan kamera sistemleriyle denetimler sürüyor. Araç üstü ve sabit kamera sistemlerinden ihlalleri belirlenen bin 112 sürücüye idari işlem yapıldı.

Edinilen bilgiye göre, yayaların ve araç sürücülerinin trafikte güvenli seyretmelerini sağlayarak kurallara uyma seviyesini en üst düzeye çıkarmak amacıyla Trafik Denetleme ve Bölge Trafik Denetleme Şubesine bağlı ekipler tarafından yapılan denetimlerde, Plaka Tanıma Sistemi ve Kent Güvelik Yönetim Sistemi kameraları ile hız ihlallerinin yanı sıra emniyet kemeri takmama ve seyir halinde cep telefonuyla konuşma ihlallerine de cezai işlem uygulanıyor.

360 derece kameralı araçlar trafikte olacak

Araçların üzerine takılan 360 derece çekim yapabilen kameralarla ekipler, hareket halindeyken ve devriye hizmetini yürütürken bir yandan da diğer araç sürücülerini denetleyebiliyor. Aralıksız video kaydı alan ve üzerindeki sensörlerle otomatik olarak hareket edebilen kameralar, trafikte sürücülerin emniyet kemeri takmama, telefonla konuşma gibi ihlallerini tespit ediyor. Ayrıca kamera sisteminin yüz tanıma özelliği de bulunuyor.

Bin 112 araca kamera sistemleri ile cezai işlem uygulandı

Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yaşanan kazaları ve kural ihlallerini en aza indirmek amacıyla son 1 ay içerisinde PTS ve KGYS sistem kameralarıyla "emniyet kemeri kullanmamak" kural ihlalinden bin 56 sürücüye 460 bin 416 lira, "seyir halinde iletişim cihazlarını ele alarak araç kullanmak" kural ihlalinden 85 sürücüye 80 bin 835 lira cezai işlem uygulandı.

Öte yandan, Konya Emniyet Müdürlüğü yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, halkın mal ve can güvenliği için denetimlerin 7/24 devam ettiği, kazaların en aza indirilebilmesi ve sürücülerin cezai işleme maruz kalmamaları için kurallara azami ölçüde uymaları gerektiği ifade edildi.