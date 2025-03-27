Deniz Akkaya şikayetçi olmuştu! Kızı hapis cezası aldı

2024 senesinin mayıs ayında Deniz Akkaya ile 16 yaşındaki kızı A.Ö. arasında yaşanan olaylar mahkemeye taşınmıştı. Annesini darbettiği ve balkonuna kilitlediği iddia edilen A.Ö., mahkeme tarafından "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ancak yaşının küçük olması nedeniyle ceza 10 aya indirildi ve hükmün açıklanması geri bırakıldı. A.Ö., 3 yıl boyunca denetim altında tutulacak.

Geçtiğimiz yıl mayıs ayında ünlü manken Deniz Akkaya ile 16 yaşındaki kızı A.Ö. arasında yaşanan gerginlik, kamuoyunun gündeminde geniş yankı uyandırmıştı. Olayın mahkemeye taşınmasının ardından, İstanbul 1. Çocuk Mahkemesi'nde görülen davada karar çıktı.

ANNE-KIZ GERİLİMİ MAHKEMEYE TAŞINDI

Deniz Akkaya, kızı tarafından darbedildiğini ve evinin balkonuna kilitlendiğini öne sürerken, A.Ö. ise annesinin kendisine termosla vurduğunu iddia etmişti. Yaşananların ardından devlet korumasına alınan A.Ö. hakkında açılan dava, aylar süren yargılama sürecinin ardından sonuçlandı.

MAHKEMEDEN HAPİS CEZASI KARARI

Mahkeme, A.Ö.'yü "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 2 yıl hapis cezasına çarptırdı. Ancak yaşının küçük olması nedeniyle ceza 10 aya indirildi ve hükmün açıklanması geri bırakıldı. Bu kararla birlikte A.Ö., 3 yıl boyunca denetim altında tutulacak.

"ERGENLER GENEL OLARAK ZOR SÜREÇ GEÇİRİYOR"

Mahkeme kararının ardından Deniz Akkaya, sosyal medya hesabından hâkim ve savcılara tekrar teşekkür ederek açıklamada bulundu; "Tevazu göstermeyeceğim. Tam 15 senedir, kendi anne babamın bana göstermediği tüm ilgi, şefkat ve maddi manevi insanüstü destekle, tek başıma ve üstelik bu iğrenç adamın mobbingine maruz kalarak bir çocuk yetiştirdim. Dünyanın geldiği şu durumda, ergenlerin genel olarak zor bir süreç geçirdiğini hepimiz görüyoruz. Bu süreç, eğer benim kontrolümde olsaydı bu cezayı almadan bitecekti. Kızıma bu cezayı alacağını, onun yerine benden özür dileyip babasının hukuki süreci olması gerektiği gibi bitirerek pasaportunu alarak yurt dışında okumasına izin vermesini istemiştim. Ancak o ahlaksız adam, çocuğun üstün hayrını düşünmediği için, annenin üzerindeki psikopatça saplantısı nedeniyle konuya devam etti. Ve ortak kızımız, annesine uyguladığı şiddet ve özgürlüğünden mahrum bırakması nedeniyle ceza aldı."

HERKES KENDİ KADERİNİ YAŞAYACAK

Deniz Akkaya, hâkim ve savcılara teşekkür etti: "Bundan sonra herkes kendi kaderini kendi seçtiği yolda yaşayacaktır. Ben bir anneyim ama bir yandan kalbi çok kırık ve aynı zamanda mağdur edilmiş, kullanılmış, tüm iyi niyetleri yerle bir edilmiş, güven duygusunu bir daha nasıl inşa edeceğini bilmeyen bir kadınım. Adaletin tam da şu günlerde sorgulandığı zamanlardan geçerken, bu kararla bana kadınlık onurumu geri teslim eden hâkim ve savcılara tekrar teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.