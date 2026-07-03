Deniz Göktaş İfadesinde Suçlamaları Reddetti - Son Dakika
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Deniz Göktaş İfadesinde Suçlamaları Reddetti

03.07.2026 14:19
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Komedyen Deniz Göktaş, dini değerleri alenen aşağılama ve Cumhurbaşkanına hakaret suçlamalarını reddetti.

"Dini değerleri alenen aşağılama" ve "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamaları kapsamında gözaltına alınan komedyen Deniz Göktaş'ın emniyette verdiği ifade ortaya çıktı. Göktaş, gösterisinin yaklaşık üç yıldır sahnelendiğini belirterek suçlamaları kabul etmedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan komedyen Deniz Göktaş'ın emniyette verdiği ifade ortaya çıktı. İfadesinde soruşturmaya konu olan görüntünün kendisine ait olduğunu kabul eden Göktaş, videonun 1 Haziran günü Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda gerçekleştirdiği stand-up gösterisinden alındığını ve daha sonra kendi YouTube kanalında yayımlandığını söyledi.

"Gösteri metni bana ait"

Gösteride kullandığı ifadelerin önceden hazırladığı metinden oluştuğunu belirten Göktaş, "Burada yapılan paylaşımlar benim tarafımdan yapılan paylaşımlardır. Soruşturmaya konu olan video paylaşımında yer alan kişi benim. Bu, 1 Haziran tarihinde Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda yapmış olduğum stand-up gösterisine ait bir video paylaşımıdır. Şahsım tarafından bahse konu YouTube kanalına yüklenerek paylaşımı yapılmıştır. Bu stand-up gösterisindeki konuşmaların metni daha öncesinde benim tarafımdan hazırlanmış bir metne aittir" dedi.

"İnançlı bir insanı kırmak gibi bir amacım kesinlikle yoktur"

"Dini değerleri alenen aşağılama" suçlamasını kabul etmediğini ifade eden Göktaş, gösterisini uzun süredir Türkiye'nin birçok şehrinde sahnelediğini, böyle bir kastı olmadığını söyledi. Göktaş, "Bu gösteri benim yaklaşık 3 yıldır Türkiye'nin çeşitli şehirlerinde yapmış olduğum bir gösteriye aittir. 100 binin üzerinde seyirci bu gösterimi izledi ve hiçbirinden bu bölüme ilişkin incindiklerine dair bir şikayet gelmedi. Gösterim boyunca birçok konuda konuşuyorum. Sadece dindarlar değil, her türlü politik görüş ya da popüler figür hakkında konuşmalarım vardır. Burada da kötü bir şey demiyorum. 'Favori kitabım' diyorum. 'Çeviride sorun var' cümlemi de yıllardır duyduğum meal tartışmalarına atıf olarak söylüyorum. İnançlı bir insanı kırmak gibi bir amacım kesinlikle yoktur. Böyle bir yorumu günlük hayatta bir seyirciden duysam üzülürdüm" ifadelerini kullandı.

"Cumhurbaşkanını aşağılamak gibi bir niyetim yok"

İfadesinde "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasına da değinen Göktaş, sözlerinin mizah kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini savundu. Göktaş, "Herhangi bir şekilde Cumhurbaşkanını aşağılamak gibi bir niyetim yok. 'Diktatör' kelimesi siyasi bir nitelemedir ve sık sık kamuoyuna açık bir şekilde tartışılan konudur. Demokrat, otokrat gibi bir kelimedir sadece. Gösteri boyunca bu tarz popüler figürler, ideolojiler ve Türkiye'ye dair sosyolojik olaylara yaptığım gibi mizahi bir yaklaşımdır, başkaca bir amacım yoktur. Üzerime atılı olan suçlamaları kabul etmiyorum" ifadelerini kullandı.

Emniyet işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilem Deniz Göktaş'ın savcılıktaki ifadesi tamamlandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Deniz Göktaş İfadesinde Suçlamaları Reddetti - Son Dakika

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