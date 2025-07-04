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Deniz Polisi Boğulmalara Karşı Teyakkuzda

Deniz Polisi Boğulmalara Karşı Teyakkuzda
04.07.2025 15:20
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Samsun'da deniz polisi, boğulma vakalarına karşı eğitim ve tatbikatlarla hazırlık yapıyor.

Boğulma olaylarının sık görüldüğü Karadeniz sahillerinde Samsun Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı deniz polisleri muhtemel can kayıplarını önlemek için her an teyakkuzda bekliyor. Gerçek bir vaka senaryosuyla yapılan eğitimler ve tatbikatlarla tetikte olan deniz polisleri, hayat kurtarma nöbetlerini sürdürüyor.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü'nde görevli 15 gemi adamı ve 8 kurbağa adam, yaz mevsimiyle birlikte artan boğulma risklerine karşı sıkı tatbikatlar yapıyor. Bünyesinde bulundurduğu 5 adet gemi unsuru, scooterlar, su altı görüntüleme sistemleri, sonar cihazları ile geniş bir teknik imkana sahip olan deniz polisleri, yaz aylarında artışa geçen boğulama karşı hayat nöbetlerini sürdürüyor.

"Boğulma olaylarına müdahale için tatbikatlar gerçekleştiriyoruz"

Deniz Limanı Şube Müdürlüğü Sualtı Grup Amiri Komiser Cemil Akkuş, "Sualtı Grup Amirliği olarak 8 kurbağa adamdan oluşan profesyonel bir ekibiz. 2 kara aracımız, su altı görüntüleme sistemlerimiz, scooterlarımız ve bulanık sularda kullanmak üzere özel sonar cihazlarımızla donanımlıyız. Bu ekipmanlar sayesinde hem su altı arama kurtarma faaliyetlerinde hem de şüpheli cisim taramalarında çok daha hızlı ve etkili sonuçlar alabiliyoruz. Günlük olarak fiziksel eğitimlerimiz var. Serbest dalış, yüzme, su altı dayanıklılık ve kara antrenmanları yapıyoruz. Çünkü bu işte hem fiziksel yeterlilik hem de psikolojik dayanıklılık çok önemli. Bir olay anında saniyelerle yarışıyoruz. Görev gerçekleştiğinde en iyi performansı sergilemek için daima hazır olmak zorundayız. Aynı zamanda boğulma olaylarına karşı senaryo bazlı tatbikatlar da yapıyoruz. Müdahale anı, bot ve jet ski ile ulaşım, ilk yardım uygulamaları gibi birçok aşamayı tekrar tekrar çalışıyoruz. Bizim görevimiz, bir hayatı daha yaşama döndürebilmek. Bu bilinçle hareket ediyoruz" dedi.

"Suyun gücünü hafife almayın"

Gemi Adamları ve Seyir Hizmetler Büro Amiri Komiser Cemal Koçak ise "Büromuzda 15 gemi adamı ile birlikte görev yapıyoruz. 5 adet deniz aracıyla Samsun kıyılarında 24 kilometrelik sahil şeridini kapsayan geniş bir alanda görev yapıyoruz. Şehrimiz Karadeniz'in en uzun sahil şeritlerinden birine sahip. Özellikle yaz aylarında 16 adet mavi bayraklı plajımıza Samsun dışından da çok sayıda misafir geliyor. Bu da denetim ihtiyacını artırıyor. Vatandaşlarımızdan en büyük ricamız şu: Lütfen cankurtaranların görev yaptığı plajları tercih edin. Rüzgarlı ve dalgalı havalarda denize girmeyin. 'Ben iyi yüzerim, bana bir şey olmaz' düşüncesi çok tehlikeli. Karadeniz bazen bir anda değişebilir. Gözünüze küçük gelen bir dalga, birkaç saniye içinde sizi açık suya sürükleyebilir. Bu tür olaylarda çok fazla boğulma vakası yaşadık. Bir ailenin acı haberle yıkılmaması için herkesin daha dikkatli olması gerekiyor. Unutmayın, deniz şakaya gelmez. Suyun gücünü hafife almayın. Biz deniz polisi olarak görevimizin başındayız ama en büyük görev, vatandaşların kendi güvenliklerini sağlamasıdır. Hep birlikte bilinçli davranırsak, can kayıplarını sıfıra indirebiliriz" ifadelerini kullandı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Deniz Polisi Boğulmalara Karşı Teyakkuzda - Son Dakika

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