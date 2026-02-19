Deniz Sinan Demir Tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Deniz Sinan Demir Tutuklandı

19.02.2026 20:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sosyal medya fenomeni Deniz Sinan Demir, canlı yayındaki hakaretleri nedeniyle tutuklandı.

Sosyal medya fenomeni Deniz Sinan Demir canlı yayında sarf ettiği sözler nedeniyle "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan tutuklandı.

İçerik üreticisi ve sosyal medya fenomeni Deniz Sinan Demir hakkında, sosyal medyada yaptığı canlı yayındaki ifadeleri nedeniyle "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlamasıyla soruşturma başlatıldı. Demir sabah saatlerinde gözaltına alındı.

TUTUKLANDI

Sünnilere yönelik ağır hakaretlerde bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınan Deniz Sinan Demir, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan, çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Şüpheli Deniz Sinan Demir'in Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nde verdiği ifadesinde, "Ben sosyal medya ile uğraşıyorum, çalışmıyorum. Bir hafta önce sosyal medyadan tanıştığım Hamza Ç. isimli kişi benimle yayın yapmak istedi. Ben, mizahi içerik üretiyorum. Hamza Ç. bana, evime misafirliğe geleceğini, bu sırada yayın yapalım dedi, ben de kabul ettim. Yayın başladıktan sonra alkol aldım, yayın sonuna kadar da içtim.

Ben, bipolar hastasıyım, alkole yaklaşmamam gerekiyor. İlaçlarımı da düzenli kullanmam gerekiyor. Kınalıada'da benim bir tanıdığımın evinde yayın gerçekleştirdik. Yayın konusunun ne ara dine geldiğini anlamadım. Konuşmaların hepsi bana aittir. Alkol ve hastalığın etkisi ile böyle bir konuşma yaptım. Normalde böyle şeyler söyleyen biri değilim. Ben de Müslümanım, pişmanım, serbest bırakılmayı talep ediyorum" dediği öğrenildi.

Kaynak: İHA

Sosyal Medya, Deniz Sinan, 3. Sayfa, Medya, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Deniz Sinan Demir Tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
BUDO seferlerine hava engeli BUDO seferlerine hava engeli
Gece yarısı korkutan yangın 3’ü çocuk 8 kişi yaralandı Gece yarısı korkutan yangın! 3'ü çocuk 8 kişi yaralandı
Fabrikaların tonlarca su çektiği İznik Gölü 200 metre çekildi Fabrikaların tonlarca su çektiği İznik Gölü 200 metre çekildi
Nevşehir’de eşini bıçakladı, Niğde’de kaçarken kaza yapıp öldü Nevşehir'de eşini bıçakladı, Niğde'de kaçarken kaza yapıp öldü
57 milyon euro kadro değerindeki BodoGlimt, bir dünya devine daha acımadı 57 milyon euro kadro değerindeki Bodo/Glimt, bir dünya devine daha acımadı
Samsun’da yolcu otobüsü devrildi Çok sayıda yaralı var Samsun'da yolcu otobüsü devrildi! Çok sayıda yaralı var

20:12
Bakan Fidan direkt Trump’ın yüzüne söyledi: Asker göndermeye hazırız
Bakan Fidan direkt Trump'ın yüzüne söyledi: Asker göndermeye hazırız
20:02
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan terörsüz Türkiye mesajı: Kısa sürede kayda değer başarı alındı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan terörsüz Türkiye mesajı: Kısa sürede kayda değer başarı alındı
19:42
Canlı anlatım: Karşılaşmada heyecan çok yüksek
Canlı anlatım: Karşılaşmada heyecan çok yüksek
19:02
Eşinin Ramazan ayındaki ilişki talebi karşısında şaşkına döndü, çareyi Esra Ezmeci’ye danışmakta buldu
Eşinin Ramazan ayındaki ilişki talebi karşısında şaşkına döndü, çareyi Esra Ezmeci'ye danışmakta buldu
18:25
İngiliz polisi Prens Andrew’i ne ile suçluyor Kral’dan ilk tepki geldi
İngiliz polisi Prens Andrew'i ne ile suçluyor? Kral'dan ilk tepki geldi
18:15
ABD Başkanı Donald Trump: İran ile 10 gün içinde belki bir anlaşma yapabiliriz
ABD Başkanı Donald Trump: İran ile 10 gün içinde belki bir anlaşma yapabiliriz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2026 21:05:07. #.0.4#
SON DAKİKA: Deniz Sinan Demir Tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.