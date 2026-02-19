Deniz Sinan Demir Tutuklandı

Sosyal medya fenomeni Deniz Sinan Demir canlı yayında sarf ettiği sözler nedeniyle "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan tutuklandı.

İçerik üreticisi ve sosyal medya fenomeni Deniz Sinan Demir hakkında, sosyal medyada yaptığı canlı yayındaki ifadeleri nedeniyle "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlamasıyla soruşturma başlatıldı. Demir sabah saatlerinde gözaltına alındı.

TUTUKLANDI

Sünnilere yönelik ağır hakaretlerde bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınan Deniz Sinan Demir, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan, çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Şüpheli Deniz Sinan Demir'in Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nde verdiği ifadesinde, "Ben sosyal medya ile uğraşıyorum, çalışmıyorum. Bir hafta önce sosyal medyadan tanıştığım Hamza Ç. isimli kişi benimle yayın yapmak istedi. Ben, mizahi içerik üretiyorum. Hamza Ç. bana, evime misafirliğe geleceğini, bu sırada yayın yapalım dedi, ben de kabul ettim. Yayın başladıktan sonra alkol aldım, yayın sonuna kadar da içtim.

Ben, bipolar hastasıyım, alkole yaklaşmamam gerekiyor. İlaçlarımı da düzenli kullanmam gerekiyor. Kınalıada'da benim bir tanıdığımın evinde yayın gerçekleştirdik. Yayın konusunun ne ara dine geldiğini anlamadım. Konuşmaların hepsi bana aittir. Alkol ve hastalığın etkisi ile böyle bir konuşma yaptım. Normalde böyle şeyler söyleyen biri değilim. Ben de Müslümanım, pişmanım, serbest bırakılmayı talep ediyorum" dediği öğrenildi.