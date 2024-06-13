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Denizbank ATM'sinden ödeme yapmak isterken hırsızın hedefi oldu

Bayram öncesi kredi kartı borcunu ödemek isteyen kadının parasını alıp kayıplara karıştı

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde Denizbank'ın Şubesi'nde meydana gelen olayda, özel bir işyerinde asgari ücretle çalışan Hülya Malçok hırsızın hedefi oldu. Kredi kartının borcunu ödemek isterken ATM'ye yükleme yaptığı sırada sorun yaşayan Malçok, bankaya girip yardım istedi. Bu sırada ATM'nin parayı geri verdiğini gören hırsızlık şüphelisi; parayı alıp kayıplara karıştı. O anlar ise güvenlik kamerasına yansırken polis hırsızlık zanlısını her yerde arıyor.

İlçede bir işyerinde asgari ücretle çalışan 40 yaşındaki Hülya Malçok, geçen 7 Mayıs'ta kredi kartı borcunun asgari ödemesini yapmak için bankanın ATM'sine 8 bin 770 lira yatırdı. Ancak işlemi gerçekleştirdiği sırada sorun yaşayınca şubeye girip yetkililerden yardım istedi. Bu sırada ATM parayı geri verdi. ATM'nin önüne gelen şapkalı ve kimliği belirsiz bir kadın, 8 bin 770 lirayı alarak kayıplara karıştı. Yaşadıklarını gözyaşlarıyla anlatan Malçok, "Denizbank'ta 7 Mayıs tarihinde işlem yapıyordum. Kredi kartının asgarisini ödemeye çalışıyordum. Son ödeme günüydü. 8 bin 770 lirayı ATM'ye taktım. İşlem yapamadım. Banka direk parayı içeri aldı. İçeri aldıktan sonra da kartımda içeride kaldı" dedi.

Güvenlik görevlisinin kartını geri verirken bilgilerinin alındığını ifade eden Malçok, ertesi gün bankadan gelen telefonla şoke oldu. Malçok, banka yetkililerinin kendisine "Paranızı şapkalı bir kadın aldı. Savcılığa başvurun" dediklerini belirtti.

Malçok, savcılığa giderek şikayetçi oldu. İki çocuk annesi Malçok, mağduriyetinin giderilmesi için yetkililerden yardım beklediğini ifade ederek, "Çocuklarım var. Çocuklarımın rızkını yedi sonuçta. Bir şekilde bana yardımcı olmanızı istiyorum. Kurban Bayramı öncesi alışverişimiz var. Çocuklarım var ya onların ihtiyaçları var. Sonuçta kartımızı zaten zor ediyoruz. Yani bir şekilde bana yardımcı oluruz." ifadeleriyle yaşadığı zorlukları dile getirdi.

İhbar üzerine başlatılan soruşturmada güvenlik kameraları incelemeye alınırken 8 bin 770 lirayı alan kadın her yerde aranıyor.