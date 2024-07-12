Denizbank Şube Müdürü Tutuklandı - Son Dakika
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Denizbank Şube Müdürü Tutuklandı

Denizbank Şube Müdürü Tutuklandı

İzmir'de yüksek kar vaadiyle farklı kişilerden 300 milyon lira para topladığı öne sürülen Denizbank Bornova Şube Müdürü H.Ö., tutuklandı. Futbol dünyasının ünlü isimlerini dolandırdığı suçlamasıyla tutuklanan Seçil Erzan vakasının bir benzeri olan bu olayda, H.Ö. iddiaya göre 2'si kulüp yöneticisi toplam 5 kişiden yüksek kar vaadiyle para toplamıştı. Olayla ilgili yapılan aramalar sonucu dijital materyallere el konulmuş ve şüpheliler gözaltına alınmıştı. H.Ö., intihara teşebbüs ettiği için tedavi görmüş ve taburcu olduktan sonra gözaltına alınarak adliyeye sevk edilmiş ve tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir.

12.07.2024 18:37
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İzmir'de yüksek kar vaadiyle farklı kişilerden 300 milyon lira para topladığı öne sürülen Denizbank Bornova Şube Müdürü H.Ö., tutuklandı.

Futbol dünyasının ünlü isimlerini yüksek kar vaadiyle dolandırdığı suçlamasıyla tutuklanan Seçil Erzan vakasının bir benzeri, İzmir'de yaşamıştı. Denizbank Bornova Şube Müdürü ve aynı zamanda da Karşıyaka Spor Kulübü Basketbol Altyapı Şube Başkanı H.Ö., iddiaya göre 2'si kulüp yöneticisi toplam 5 kişiden yüksek kar vaadiyle para toplamıştı. Olayla ilgili Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesindeki Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, banka şubesine gelmiş ve yapılan aramalar sonucu dijital materyallere el konulmuştu.

Yine Karşıyaka'daki döviz bürosu, döviz bürosu üzerindeki iş yeri, döviz bürosu sahibi S.Ç. ve Şube Müdürü H.Ö.'nün ikametlerinde de eş zamanlı olarak aramalar yapılmıştı. Ekipler, bankanın şube çalışanlarından E.Y. ve A.A. isimli şüphelileri de ifadelerinin alınması için gözaltına almıştı.

Aşırı ilaç içerek intihara teşebbüs eden H.Ö. ise İzmir Şehir Hastanesine kaldırılmıştı. Psikiyatri servisine sevk edilen H.Ö.'nün yemek yemeyi reddettiği öğrenilmişti. Doktorları, şahsın ifade veremeyecek durumda olduğunu polis ekiplerine bildirirken, yapılacak değerlendirmelerin sonucunda kararın verileceği vurgulanmıştı.

Denizbank Şube Müdürü tutuklandı

İzmir Şehir Hastanesi'nde gördüğü tedavinin ardından taburcu edilen H.Ö., bugün gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan H.Ö., ilk olarak sağlık kontrolü yapılmak üzere hastaneye getirilmişti. Daha sonra ise adliyeye sevk edilen H.Ö., tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Denizbank Şube Müdürü Tutuklandı - Son Dakika

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