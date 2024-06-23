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Denizde boğulma tehlikesi geçiren 10 yaşındaki kız çocuğu ekipleri harekete geçirdi

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde ailesi ile birlikte gittiği halk plajında serinlemek için denize giren 10 yaşındaki kız çocuğu; boğulma tehlikesi geçirince ekipleri harekete geçirdi.

Olay ilçeye bağlı Değirmenağzı mevkiindeki halk plajında yaşandı. 10 yaşındaki D.A., serinlemek için gittiği halk plajında denizde boğulma tehlikesi geçirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekiplerinin yanı sıra Sahil Güvenlik ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan D.A., ambulansla ZBEÜ Hastanesi'ne kaldırıldı. Küçük çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.