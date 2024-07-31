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Denizde boğulma tehlikesi geçiren 66 yaşındaki kadının durumu ağır

ZONGULDAK - Kdz. Ereğli ilçesinde denize giren 66 yaşındaki kadın dalgalara kapıldı. Boğulma tehlikesi geçiren kadın; kaldırıldığı hastanede yaşam mücadelesi veriyor.

Edinilen bilgilere göre olay Kdz. Ereğli ilçesi Mervealtı plajında meydana geldi. Ailesi ile birlikte serinlemek için denize giren 66 yaşındaki M.S.; dalgalara kapılarak denizin derinliğine sürüklendi. Boğulma tehlikesi geçirdiği anlaşılan kadın çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarılarak kıyıya çıkarıldı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri bilinci kaybolduğu anlaşılan kadına uzun süre kalp masajı ve suni teneffüs yaptı. Talihsiz kadın ambulansla Karadeniz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaşlı kadının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.