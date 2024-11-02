Denizden Kurtarılan Kedi

3.Sayfa

Minik Narin\'in cansız bedeninin taşındığı araçla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı

Mourinho\'nun cezası belli oldu

Bodrumspor\'un yeni hocası Volkan\'dan takıma ve taraftara mesaj var

Bengü\'nün boşanma nedeni ortaya çıktı: Her şey 2 yıl önce başlamış

Denize düşen kedi balıkçı kepçesiyle kurtarıldı

ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde kedi feribot iskelesine düştü. Kedi GESTAŞ çalışanları tarafından kurtarıldı.

Sabah saat 07.30 sıralarında Lapseki ilçesi GESTAŞ feribot iskelesinde meydana gelen olayda, kedi deniz düştü. İskelede çalışan personel kedinin denize düştüğünün fark etti. Personel daha sonra iskelede bulunan balıkçı kepçesiyle kediyi denizden çıkardı. Kedi doğal ortamına bırakıldı. O anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.