'Denize girmeyin' uyarılarına rağmen Samsun'da 4 kişi boğulma tehlikesi geçirdi - Son Dakika
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'Denize girmeyin' uyarılarına rağmen Samsun'da 4 kişi boğulma tehlikesi geçirdi

\'Denize girmeyin\' uyarılarına rağmen Samsun\'da 4 kişi boğulma tehlikesi geçirdi

Samsun'da denize girmek için uyarılara rağmen 4 kişi boğulma tehlikesi geçirdi. Dalga yüksekliğinin artmasıyla birlikte vatandaşlar ve cankurtaranlar tarafından kurtarılan kişiler hastaneye kaldırıldı.

22.06.2024 12:17  Güncelleme: 12:23
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'Denize girmeyin' uyarılarının yapıldığı Samsun'da serinlemek için denize giren 4 kişi boğulma tehlikesi geçirdi. Dalga yüksekliğinin 1 metreyi aştığı Karadeniz'de boğulma tehlikesi geçirenleri, vatandaşlar ve cankurtaranlar kurtardı.

Samsun Valiliği artan rüzgar nedeniyle vatandaşlara 'Denize girmeyin' uyarısında bulunmuştu. Kolluk kuvvetleri ve Samsun Büyükşehir Belediyesine ait cankurtaranlar da megafon ve hoparlörler ile sahildeki vatandaşlara sürekli uyarılarda bulunurken, sabahın ilk saatlerinden itibaren boğulma ihbarları yapıldı. Dalgalı denize aldırmayan ve çoğunluğunu şehir dışından gelen insanların oluşturduğu 4 kişi farklı mevkilerde boğulma tehlikesi geçirdi. Atakum ilçesinde farklı bölgelerde boğulma tehlikesi geçiren 2'si kadın toplam 4 kişi vatandaşlar ve cankurtaranlar tarafından boğulmak üzereyken son anda kurtarılarak sahile çıkartıldı. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan vatandaşlar, ambulanslar ile ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

Boğulma tehlikesi geçirenlerin çoğu şehir dışından

Boğulma vakalarına şahit olan vatandaşlar İhlas Haber Ajansı (İHA) mikrofonlarına yaptıkları açıklamada, boğulma tehlikesi geçiren bazı vatandaşları kendilerinin çıkarttıklarını söyledi. Boğulma tehlikesi geçirenlerinin büyük kısmının şehir dışından geldiğini belirten vatandaşlar, onların Karadeniz'deki rip akıntısının (çeken akıntı) farkında olmadıklarını ve bu yüzden boğulma tehlikesi geçirdiklerini ifade etti.

Bazı vatandaşlar şehir dışından Samsun'a denize girmek için geldiklerini fakat dalgalı olan denizde açılmadıklarının altını çizerken, boğulma vakalarına şahit olan çocuklar da denizin kıyı kesiminde serinleyip, uzaklaşmamaya dikkat etiklerini söylediler.

Dalga yüksekliğinin zaman zaman 1 metreyi geçtiği Samsun'da hırçın dalgaların karayı dövmesi nedeniyle sahilden açık sulara doğru yaklaşık 100 metrelik kısım da kahverengini aldığı gözlemlendi.

Yetkililer bulanıklaşan suda kayıpların berrak suya oranla daha zor fark edildiğinden dalgalı ve bulanık sularda denizde ileriye açılmanın sakıncalı olacağını sıklıkla vurguluyor. Polis ve cankurtaranlar vatandaşları sık sık dikkatli olmaları yönünde uyarıyor. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa 'Denize girmeyin' uyarılarına rağmen Samsun'da 4 kişi boğulma tehlikesi geçirdi - Son Dakika

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