Denizkurdu-II/2025 Tatbikatında Helikopter Acil İniş Yaptı

MSB: "DENİZKURDU-II/2025 tatbikatında askeri helikopter denize acil iniş yaptı"
ANTALYA - Milli Savunma Bakanlığı, "DENİZKURDU-II/2025 Tatbikatı kapsamında Antalya açıklarında uçuş faaliyeti icra eden Deniz Kuvvetlerimize ait bir SH-70 helikopterimiz teknik bir arıza nedeniyle denize acil iniş yapmıştır. Helikopterde görevli dört personelimizin sağlık durumu iyi olup, kontrol maksatlı hastaneye sevkleri gerçekleştirilmiştir."
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