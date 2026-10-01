Denizli Acıpayam'da ekmek üreticileri Tarım ve Orman ekiplerince gece denetlendi - Son Dakika
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Denizli Acıpayam'da ekmek üreticileri Tarım ve Orman ekiplerince gece denetlendi

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Denizli Acıpayam\'da ekmek üreticileri Tarım ve Orman ekiplerince gece denetlendi
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Denizli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, güvenilir gıda için ekmek üretimi yapan işletmeleri gece denetlemeyi sürdürüyor. Acıpayam'da ekmek üretim işletmeleri Tarım ve Orman ekiplerince gece denetlendi; üretim süreçleri, hijyen ve gıda mevzuatına uygunluk kontrol edildi.

Denizli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların güvenilir ve sağlıklı gıdaya ulaşmasını sağlamak amacıyla ekmek üretimi yapan işletmelere yönelik gece denetimlerini sürdürüyor.

Denizli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından, gıda güvenliğinin sağlanması ve vatandaşların güvenilir gıdaya ulaşması amacıyla ekmek üretimi yapan fırınlara yönelik denetimler aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda Acıpayam İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçede faaliyet gösteren ekmek üretim işletmelerinde gece saatlerinde denetimler gerçekleştirildi.

Denetimlerde işletmelerin üretim süreçleri, hijyen ve sanitasyon şartları ile gıda mevzuatına uygunluğu titizlikle kontrol edildi. Ekipler tarafından üretim alanları ve işletmelerin genel şartları incelenirken, gıda güvenliğine yönelik gerekli kontroller de yapıldı.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Denizli Acıpayam'da ekmek üreticileri Tarım ve Orman ekiplerince gece denetlendi - Son Dakika
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