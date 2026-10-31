Denizli Acıpayam'da ev yangını söndürüldü, can kaybı yok, ev kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Denizli Acıpayam'da ev yangını söndürüldü, can kaybı yok, ev kullanılamaz hale geldi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Denizli Acıpayam\'da ev yangını söndürüldü, can kaybı yok, ev kullanılamaz hale geldi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizli'nin Acıpayam ilçesi Bedirbey Mahallesi'nde bir evde çıkan yangın, 112'ye yapılan ihbarın ardından bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında can kaybı olmadı; ev kullanılamaz hale gelirken maddi hasar meydana geldi.

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde çıkan ev yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında ev kullanılamaz hale geldi.Yangın, Acıpayam ilçesi Bedirbey Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgeye göre evde çıkan yangını fark eden vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu ihbar üzerine bölgeye itfaiye sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı. Yangında can kaybı yaşanmazken evde maddi hasar meydana geldi.

Kaynak: İHA
3. SayfaAcıpayamİtfaiyeDenizliGüncelYaşamSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Devrim Özkan ve Deniz Can Aktaş aşkı belgelendi İşte o görüntüler Devrim Özkan ve Deniz Can Aktaş aşkı belgelendi! İşte o görüntüler
Çifte cinayette dikkat çeken detaylar Hamile kızını ve 34 yaş büyük sevgilisini öldürdü Çifte cinayette dikkat çeken detaylar! Hamile kızını ve 34 yaş büyük sevgilisini öldürdü
Şara yönetiminin en büyük krizi Halk sokaklara döküldü Şara yönetiminin en büyük krizi! Halk sokaklara döküldü
Yargıtay’dan kiracıları ilgilendiren emsal karar Ev sahiplerinin “depozito“ oyunu bozuldu Yargıtay'dan kiracıları ilgilendiren emsal karar! Ev sahiplerinin "depozito" oyunu bozuldu
Aziz Yıldırım’ın yaptığına bakın Kritik toplantıda şaşırtan karar Aziz Yıldırım'ın yaptığına bakın! Kritik toplantıda şaşırtan karar
Sürüden ayrılan koyunun peşine düştü Hayatının sürprizini yaşadı Sürüden ayrılan koyunun peşine düştü! Hayatının sürprizini yaşadı
16:03
Ahırda yürek burkan görüntü: İzleyenler kahroldu
Ahırda yürek burkan görüntü: İzleyenler kahroldu
15:50
Milyonlarca taraftar bekliyor İşte Aziz Yıldırım’ın gönlünde yatan 2 yerli hoca
Milyonlarca taraftar bekliyor! İşte Aziz Yıldırım'ın gönlünde yatan 2 yerli hoca
15:49
Burak Yılmaz’a kötü haber Yıldız ismi Fenerbahçe maçında cezalı duruma düştü
Burak Yılmaz'a kötü haber! Yıldız ismi Fenerbahçe maçında cezalı duruma düştü
15:04
Batman’da üretiliyor, dünya kullanıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüden açıkladı
Batman'da üretiliyor, dünya kullanıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüden açıkladı
14:53
Evrim Alasya ve Emre Kınay’ın tiyatro oyununda dikkat çeken anlar
Evrim Alasya ve Emre Kınay’ın tiyatro oyununda dikkat çeken anlar
14:19
Uzun süredir ortalarda yoktu Hamaney yeni talimatla geri döndü
Uzun süredir ortalarda yoktu! Hamaney yeni talimatla geri döndü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.10.2026 16:07:10. #7.12#
SON DAKİKA: Denizli Acıpayam'da ev yangını söndürüldü, can kaybı yok, ev kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android