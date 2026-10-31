Denizli Acıpayam\'da ev yangını söndürüldü, can kaybı yok, ev kullanılamaz hale geldi

Denizli Acıpayam'da ev yangını söndürüldü, can kaybı yok, ev kullanılamaz hale geldiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Denizli'nin Acıpayam ilçesi Bedirbey Mahallesi'nde bir evde çıkan yangın, 112'ye yapılan ihbarın ardından bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında can kaybı olmadı; ev kullanılamaz hale gelirken maddi hasar meydana geldi.
Denizli'nin Acıpayam ilçesinde çıkan ev yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında ev kullanılamaz hale geldi.Yangın, Acıpayam ilçesi Bedirbey Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgeye göre evde çıkan yangını fark eden vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu ihbar üzerine bölgeye itfaiye sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı. Yangında can kaybı yaşanmazken evde maddi hasar meydana geldi.
Kaynak: İHA
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