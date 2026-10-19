Denizli Acıpayam'da kurtlar ağıl kapısına dayandı, koyunlar köşeye kaçtı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Denizli Acıpayam'da kurtlar ağıl kapısına dayandı, koyunlar köşeye kaçtı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Denizli Acıpayam\'da kurtlar ağıl kapısına dayandı, koyunlar köşeye kaçtı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde gece saatlerinde kurtlar, küçükbaş hayvan ağılının kapısına kadar geldi. İçeri giremeyen kurtlar bir süre etrafı gözetleyip uzaklaşırken, panikleyen koyunların köşeye toplandığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Denizli'de gece saatlerinde koyun ağılına kadar gelen kurtlar güvenlik kamerasına yansıdı. Kapı önünde bekleyen kurtları fark eden koyunlar panikle bir köşeye toplanırken, içeri giremeyen kurtlar bir süre sonra bölgeden uzaklaştı.

Olay, Denizli'nin Acıpayam ilçesinde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yerleşim yerine yakın konumdaki küçükbaş hayvan ağılının kapısına kadar birkaç kurt geldi. Kurtların geldiğini gören koyunlar, sürü refleksiyle panik halinde ağılın en uç köşesinde toplandı. Ağılın kapalı olması nedeniyle içeri giremeyen kurtlar, bir süre kapı önünde dolaşarak etrafı gözetledi. İçeri girmeyi başaramayan yırtıcılar, daha sonra karanlıkta gözden kayboldu. Olay anı ise ağılın güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde kurtların kapıya kadar yanaşması, durum fark eden koyunların bir arada kümelenmesi ve kurtların bölgeden ayrılması yer aldı.

Kaynak: İHA
HayvanlarGüvenlik3. SayfaAcıpayamDenizliGüncelYaşamOlayDoğaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstanbul’daki sel felaketinde kullanılamaz hale gelen Ayazağa Atatürk Stadı yıkılıyor İstanbul'daki sel felaketinde kullanılamaz hale gelen Ayazağa Atatürk Stadı yıkılıyor
Harikasın çocuk Arda Güler’den geceye damga vuran gol Harikasın çocuk! Arda Güler'den geceye damga vuran gol
Rahibin ölmeden önce söyledikleri tüyler ürpertti Rahibin ölmeden önce söyledikleri tüyler ürpertti
Her şeyini satıp aşkının peşinden gitti Kadın yapay zeka çıktı Her şeyini satıp aşkının peşinden gitti! Kadın yapay zeka çıktı
Icardi, sevgilisiyle yataktan fotoğraf paylaştı, düştüğü nota mesaj yağdı Icardi, sevgilisiyle yataktan fotoğraf paylaştı, düştüğü nota mesaj yağdı
İstanbul’daki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 6’ya yükseldi İstanbul'daki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya yükseldi
10:29
Arda Güler’in golü dünyada ses getirdi Ballon d’Or yakıştırması
Arda Güler'in golü dünyada ses getirdi! Ballon d'Or yakıştırması
10:27
Bu kadarına pes: Belediye başkanı kendine saray yaptırdı
Bu kadarına pes: Belediye başkanı kendine saray yaptırdı
10:24
İstanbul ve Kocaeli’de selde kaybolan 2 kişinin cansız bedeninin bulunmasıyla can kaybı sayısı 8’e yükseldi
İstanbul ve Kocaeli'de selde kaybolan 2 kişinin cansız bedeninin bulunmasıyla can kaybı sayısı 8'e yükseldi
10:05
Komşusundan kurtulmak için taşındı, son eşyalarını almaya gelince öldürüldü
Komşusundan kurtulmak için taşındı, son eşyalarını almaya gelince öldürüldü
09:53
Hamid Yorulmaz kaza yaptı, bindiği otomobili görenler kendini tutamadı
Hamid Yorulmaz kaza yaptı, bindiği otomobili görenler kendini tutamadı
09:50
Galatasaray’da 3 ayrılık birden Taraftarlar duyunca inanamadı
Galatasaray'da 3 ayrılık birden! Taraftarlar duyunca inanamadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2026 10:41:53. #7.13#
SON DAKİKA: Denizli Acıpayam'da kurtlar ağıl kapısına dayandı, koyunlar köşeye kaçtı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei