Denizli Acıpayam'da otomobil yangını yaklaşık 1 dönüm araziye zarar verdi - Son Dakika
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Denizli Acıpayam'da otomobil yangını yaklaşık 1 dönüm araziye zarar verdi

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Denizli Acıpayam\'da otomobil yangını yaklaşık 1 dönüm araziye zarar verdi
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Denizli'nin Acıpayam ilçesi Benlik Mahallesi'nde park halindeki otomobilde çıkan yangın, ormanlık alandaki kuru otlara yayıldı. Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında yaklaşık 1 dönüm arazi zarar gördü, otomobil kullanılamaz hale geldi.

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde ormanlık alanda çıkan araç yangını, orman ve itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Araçtan yükselen alevlerin neden olduğu örtü yangınında 1 dönüm arazi zarar gördü.

Edinilen bilgiye göre; Acıpayam ilçesi Benlik Mahallesi'nde ormanlık alandaki yolda park halinde bulunan bir otomobilde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri gören çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunması üzerine bölgeye kısa sürede Denizli Büyükşehir Belediyesi ve Denizli Orman Bölge Müdürlüğünden ekipler sevk edildi.

Olay yerine ulaşan itfaiye ve orman ekipleri, araçtan başlayarak çevredeki kuru otları tutuşturan alevlere hızla müdahale etti. Ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alan örtü yangınında yaklaşık 1 dönüm alan zarar gördü. Maddi hasarın meydana geldiği yangın sonrası, araç tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Denizli Acıpayam'da otomobil yangını yaklaşık 1 dönüm araziye zarar verdi - Son Dakika
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