Denizli-Afyonkarahisar yolunda motosiklet otomobilin önüne çıktı, araç sürücüsü kurtuldu - Son Dakika
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Denizli-Afyonkarahisar yolunda motosiklet otomobilin önüne çıktı, araç sürücüsü kurtuldu

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Denizli-Afyonkarahisar yolunda motosiklet otomobilin önüne çıktı, araç sürücüsü kurtuldu
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Denizli-Afyonkarahisar kara yolunda seyir halindeki otomobilin önüne, yolun sol tarafından plakası henüz belirlenemeyen motosiklet sürücüsü aniden çıkarak şerit değiştirdi. Otomobil sürücüsü ani manevrayla kazadan son anda kurtulurken, tehlikeli anlar araç kamerasına yansıdı.

Denizli-Afyonkarahisar kara yolunda seyir halinde olan otomobilin önüne bir anda çıkan motosiklet, sürücüye zor anlar yaşattı. Otomobil sürücüsünün ani refleksi sayesinde muhtemel bir kaza önlendi.

Olay, Denizli-Afyonkarahisar kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kara yolunda seyir halinde olan otomobil ilerlediği sırada yolun sol tarafında bulunan ve plakası henüz belirlenemeyen motosiklet sürücüsü bir anda yola çıkarak şerit değiştirdi. Motosikletin aniden önüne çıkması üzerine otomobil sürücüsü ani manevra yaparak kazadan son anda kurtuldu.

Yaşanan tehlikeli anlar otomobilin araç kamerasına yansıdı.

Kaynak: İHA
MotosikletGüvenlik3. SayfaDenizliGüncelAfyonSon Dakika

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SON DAKİKA: Denizli-Afyonkarahisar yolunda motosiklet otomobilin önüne çıktı, araç sürücüsü kurtuldu - Son Dakika
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