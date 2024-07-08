Denizli-Antalya Karayolu Patlatma Çalışması Nedeniyle Kısa Süreliğine Trafiğe Kapatıldı

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Denizli- Antalya karayolunun 26. kilometresinde devam eden çalışmalar kapsamında patlatma olacağı için bir süreliğine çift yönlü trafiğe kapatıldı.

Karayolları Genel Müdürlüğünün Denizli'nin Pamukkale ilçesi Cankurtaran Mahallesinde Denizli - Antalya karayolunda çalışmaları sürüyor. Karayolunun kent merkezinden Antalya istikametine 26. kilometrede gerçekleşecek patlatma işlemi nedeniyle kısa süreliğine çift yönlü trafiğe kapatıldı. Trafiğe kapatılan yolda patlama işleminin sonlanmasının ardından karayolunun tekrar trafiğe açılması bekleniyor. - DENİZLİ