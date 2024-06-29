Denizli-Antalya Karayolunda Yol Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Denizli-Antalya Karayolunda Yol Çalışmaları Devam Ediyor

Denizli-Antalya Karayolunda Yol Çalışmaları Devam Ediyor

Denizli Emniyet Müdürlüğü, Denizli-Antalya karayolunda Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen yol çalışmaları hakkında açıklama yaparak, çalışmaların sürdüğü alanda trafik yoğunluğu oluşabileceğini ve bu nedenle vatandaşların kurallara uymalarının büyük önem taşıdığını duyurdu.

29.06.2024 05:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizli Emniyet Müdürlüğü Denizli- Antalya karayolunda Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen yol çalışmaları hakkında açıklama yaparak çalışmaların sürdüğü alanda trafik yoğunluğu oluşabileceğini ve bu nedenle vatandaşların kurallara uymalarının büyük önem taşıdığını duyurdu.

Denizli Emniyet Müdürlüğü, Denizli - Antalya karayolu Cankurtaran mevkiinde Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen yol çalışmaları hakkında bilgilendirmede bulundu. Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü sorumluluk sahasında kalan bölünmüş yolun 2.7 kilometrelik kısmında Antalya istikametine yol çalışması yapıldığı belirtildi. Açıklamanın devamında, "Denizli-Antalya istikametinde yapılan yol çalışması sebebiyle trafik akımı geliş ve gidiş çift yönlü olarak Antalya-Denizli istikametinden sağlanacaktır. Yapılan yol çalışmalarından dolayı bölgede oluşabilecek trafik yoğunluğu ve zaman kaybına karşı vatandaşlarımızın hazırlıklı ve duyarlı olması, sürücülerimizin çalışma alanında dikkatli seyir etmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları büyük önem arz etmektedir" ifadeleri yer aldı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Karayolları Genel Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Antalya, Denizli, trafik, Ulaşım, Trafik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Denizli-Antalya Karayolunda Yol Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


08:20 Türkiye ile Suriye arasındaki normalleşme adımları ilk meyvesini verdi Türkiye ile Suriye arasındaki normalleşme adımları ilk meyvesini verdi
07:59 İran’da cumhurbaşkanlığı seçimlerinden ilk sonuçlar geldi İşte yarışı önde götüren aday İran'da cumhurbaşkanlığı seçimlerinden ilk sonuçlar geldi! İşte yarışı önde götüren aday
00:28 HSK kararıyla 4 binden fazla hakim ve savcı yeni göreve atandı HSK kararıyla 4 binden fazla hakim ve savcı yeni göreve atandı
00:17 İddialar için, “Hayırlı olur“ demişti Fahrettin Koca, eşyalarını toplayıp bakanlıktan ayrıldı İddialar için, "Hayırlı olur" demişti! Fahrettin Koca, eşyalarını toplayıp bakanlıktan ayrıldı
23:34 Kulisler bu iddiayla çalkalanıyor: Yusuf Tekin, Yılmaz Tunç ve Vedat Işıkhan da istifa edecek Kulisler bu iddiayla çalkalanıyor: Yusuf Tekin, Yılmaz Tunç ve Vedat Işıkhan da istifa edecek
08:29 Gittiği takımın ismini bilen yok Edin Dzeko, Fenerbahçe’den ayrılıyor Gittiği takımın ismini bilen yok! Edin Dzeko, Fenerbahçe'den ayrılıyor
07:46 Uraz Kaygılaroğlu, erkek rol arkadaşıyla öpüştü Uraz Kaygılaroğlu, erkek rol arkadaşıyla öpüştü
22:34 Cami önünde soyunup kendine zarar vermeye çalıştı, polis tam zamanında yetişti Cami önünde soyunup kendine zarar vermeye çalıştı, polis tam zamanında yetişti
20:59 İBB Ulaşım’ın sosyal medya hesabı, Bakan Şimşek’in açıklamasını küfürlü paylaştı İBB Ulaşım'ın sosyal medya hesabı, Bakan Şimşek'in açıklamasını küfürlü paylaştı
20:48 Kastamonu’da Özel Tema Koleji yöneticileri tarafından öğretmenlere saldırı Kastamonu'da Özel Tema Koleji yöneticileri tarafından öğretmenlere saldırı
20:38 Consensys, SEC tarafından dava edildi Consensys, SEC tarafından dava edildi
19:25 Moody’s: Türkiye’nin gri listeden çıkarılması yabancı yatırımları artıracak Moody's: Türkiye'nin gri listeden çıkarılması yabancı yatırımları artıracak
19:11 Biden ve Trump’ın canlı yayındaki tartışmasına Türkiye’nin tanıtımının yapıldığı reklam damgasını vurdu Biden ve Trump'ın canlı yayındaki tartışmasına Türkiye'nin tanıtımının yapıldığı reklam damgasını vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.06.2024 08:37:00. #1.13#
SON DAKİKA: Denizli-Antalya Karayolunda Yol Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement