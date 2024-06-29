Denizli-Antalya Karayolunda Yol Çalışmaları Devam Ediyor

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Denizli Emniyet Müdürlüğü Denizli- Antalya karayolunda Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen yol çalışmaları hakkında açıklama yaparak çalışmaların sürdüğü alanda trafik yoğunluğu oluşabileceğini ve bu nedenle vatandaşların kurallara uymalarının büyük önem taşıdığını duyurdu.

Denizli Emniyet Müdürlüğü, Denizli - Antalya karayolu Cankurtaran mevkiinde Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen yol çalışmaları hakkında bilgilendirmede bulundu. Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü sorumluluk sahasında kalan bölünmüş yolun 2.7 kilometrelik kısmında Antalya istikametine yol çalışması yapıldığı belirtildi. Açıklamanın devamında, "Denizli-Antalya istikametinde yapılan yol çalışması sebebiyle trafik akımı geliş ve gidiş çift yönlü olarak Antalya-Denizli istikametinden sağlanacaktır. Yapılan yol çalışmalarından dolayı bölgede oluşabilecek trafik yoğunluğu ve zaman kaybına karşı vatandaşlarımızın hazırlıklı ve duyarlı olması, sürücülerimizin çalışma alanında dikkatli seyir etmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları büyük önem arz etmektedir" ifadeleri yer aldı. - DENİZLİ