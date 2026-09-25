Denizli Bekilli'de yaşlı adamı 2 milyon 250 bin TL dolandıran 2 şüpheliyi JASAT yakaladı - Son Dakika
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Denizli Bekilli'de yaşlı adamı 2 milyon 250 bin TL dolandıran 2 şüpheliyi JASAT yakaladı

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Denizli Bekilli\'de yaşlı adamı 2 milyon 250 bin TL dolandıran 2 şüpheliyi JASAT yakaladı
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Denizli Bekilli'de kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtan şüpheliler, yaşlı adamı 17-18 adet cep telefonu alındığı ve suç işlendiği söyleyerek korkutup 2 milyon 250 bin TL değerindeki ziynet eşyasını aldı. JASAT'ın yakaladığı 2 şüpheli tutuklandı, eşyalar mağdura iade edildi.

Denizli'de yaşlı adamı 'Kimlik bilgilerin ile çok sayıda cep telefonu alınmış ve bunlarla suç işlendiğini, kendisinin ve akrabalarının tutuklanmaması için evindeki ziynet eşyalarını vermelisin' diyerek 2 milyon 250 bin TL dolandıran 2 şüpheli JASAT tarafından yakalandı.

Denizli'nin Bekilli ilçesinde yaşayan yaşlı adamı arayarak kendilerini kamu personeli olarak tanıtan şüpheliler, yaşlı adam 'kimlik bilgilerin başkalarının eline geçmiş. Kimlik bilgilerin ile 17-18 adet cep telefonu alınmış, bu cep telefonlarıyla suç işlendi. Kendinin ve akrabalarının tutuklanmaması için evinde bulunan ziynet eşyalarını bize vermelisin' diyerek korkutup, kandırdı. Korkan yaşlı adam yaklaşık 2 milyon 250 bin TL değerindeki ziynet eşyaları şüphelilere teslim etti. Daha sonra yapılan ihbar üzerine İl Jandarma Komutanlığına bağlı Bekilli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) harekete geçti. JASAT timleri tarafından yapılan titiz çalışma sonucunda 2 dolandırıcının kimlik bilgileri kısa sürede tespit edildi.

Düzenlenen operasyonda hem şüpheli 2 şahıs hem de mağdurdan aldıkları ziynet eşyalarının tamamıyla birlikte yakalandı. Ziynet eşyaları mağdur yaşlı vatandaşa teslim edilirken, 2 şüpheli şahıs çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Denizli Bekilli'de yaşlı adamı 2 milyon 250 bin TL dolandıran 2 şüpheliyi JASAT yakaladı - Son Dakika
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