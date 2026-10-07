Denizli Beyağaç'ta konteyner evde çıkan yangında 84 yaşındaki yaşlı kadın öldü - Son Dakika
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Denizli Beyağaç'ta konteyner evde çıkan yangında 84 yaşındaki yaşlı kadın öldü

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Denizli Beyağaç\'ta konteyner evde çıkan yangında 84 yaşındaki yaşlı kadın öldü
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Denizli'nin Beyağaç ilçesine bağlı Kızılcaağaç Mahallesi'nde 84 yaşındaki yaşlı kadının yaşadığı konteyner evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti ancak yaşlı kadının cansız bedenine ulaşıldı; olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Denizli'nin Beyağaç ilçesinde 84 yaşındaki yaşlı kadının yaşadığı konteyner evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevlerin arasında kalan yaşlı kadının cansız bedenine ulaşıldı.

Yangın, Denizli'nin Beyağaç ilçesine bağlı Kızılcaağaç Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Fatma Yağaç'a ait konteyner evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden komşuların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, bir yandan yangına müdahale ederken diğer yandan konteyner evin içerisinde mahsur kalan 84 yaşındaki Fatma Yağaç'ı kurtarmak için çalışma başlattı.

Yoğun çaba sonucu konteyner eve girmeyi başaran ekipler, Yağaç'ın cansız bedeniyle karşılaştı. İtfaiye ekipleri ve vatandaşların müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yaşlı kadının cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatılırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Denizli Beyağaç'ta konteyner evde çıkan yangında 84 yaşındaki yaşlı kadın öldü - Son Dakika
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