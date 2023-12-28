Denizli Buldan\'da Kaçak Alkol Operasyonu

Denizli Buldan İlçe Jandarma Komutanlığı, Kaçak Alkol Ticaretiyle Mücadele kapsamında sürdürdüğü son operasyonda çok sayıda sahte alkol ele geçirildi.

Buldan İlçe Jandarma Komutanlığı, kaçak alkolle mücadelede etkili bir strateji izlemeye devam ediyor. Kadıköy Mahallesi'nde düzenlenen son operasyonda, bir bireyin kontrolündeki kaçak alkoller jandarma ekipleri tarafından ele geçirildi. Operasyonun hemen ardından kaçak alkollere el konuldu ve ilgili şahıs hakkında başlatılan soruşturmanın sürdüğü belirtildi. Jandarma yetkilileri, bölgede güvenliği sağlamak ve kaçak alkol ticaretini önlemek amacıyla operasyonlara kararlılıkla devam edeceklerini ifade etti. - DENİZLİ