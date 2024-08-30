Denizli Buldan'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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Denizli Buldan'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Denizli Buldan\'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Denizli'nin Buldan ilçesinde çıkan orman yangını, itfaiye ve orman ekiplerinin zamanında müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

30.08.2024 09:20  Güncelleme: 09:21
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Denizli'nin Buldan ilçesinde ormanlık alana yakın bir yerde çıkan yangın, itfaiye ve orman ekiplerinin zamanın müdahalesi sonucu büyümeden söndürüldü.

Yangın, Denizli'nin Buldan ilçesi Gölbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Gölbaşı Mahallesi Karadere mevkiinde henüz belirlenemeyen bir neden ötürü yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma, orman ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine Buldan Orman İşletme Müdürlüğü ile Denizli Büyükşehir Belediyesi Buldan İtfaiye Biriminden çok satıda ekip yönlendirildi. Ekipler yangının ormanlık alana sıçramaması için yoğun çaba sarf etti. Yangın ormanlık alanda ulaşmadan kontrol altına alındı. Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Denizli Buldan'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika

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