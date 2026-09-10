Denizli Çal\'da bahçe ateşi müstakil evi kullanılamaz hale getirdi

Denizli'nin Çal ilçesinde bahçedeki otların temizliği için yakılan ateş tek katlı müstakil evi kullanılmaz hale getirdi.

Olay, Hüseyinler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hasan Hüseyin Şenlik, evinin bahçesinde kuruyan otları temizlemek amacıyla ateş yaktı. Şenlik bir süre sonra ateşin söndüğünü sanarak işlerini halletmek üzere çarşıya gitti. Ancak sönmeyen közler rüzgarın da etkisiyle alevlendi. Bahçeden yükselen alevler, Hasan Hüseyin Şenlik'e ait müstakil eve sıçradı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Çal Şubesi ekipleri sevk edildi. Olay yerine hızla ulaşan itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı ve soğutma çalışması yaptı. Yangın sonucunda ev yanarak kullanılamaz hale gelirken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.