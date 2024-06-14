Denizli Çal ilçesinde orman yangını kontrol altına alındı

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Denizli'nin Çal ilçesinde ormanlık alanda çıkan ve 2 saatlik yoğun çalışma sonucu kontrol altına alınan yangında 2 hektarlık alan zarar gördü.

Edinilen bilgiye göre; Çal ilçesine bağlı Dağmarmara Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye Denizli Orman Bölge Müdürlüğü ile Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı çok sayıda arazöz ve yangın söndürme ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 2 saatlik yoğun uğraşın sonucu alevleri kontrol altına alabildi. Meydana gelen yangında 2 hektarlık alan zarar görürken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ