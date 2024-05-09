Denizli Çal ilçesinde yeni kaymakam trafik haftası sebebiyle uyarılarda bulundu - Son Dakika
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Denizli Çal ilçesinde yeni kaymakam trafik haftası sebebiyle uyarılarda bulundu

Denizli Çal ilçesinde yeni kaymakam trafik haftası sebebiyle uyarılarda bulundu

Denizli'nin Çal ilçesine yeni atanan Kaymakam Ahmet Baz, Karayolu Trafik Haftası münasebetiyle polis ve jandarma ekipleri ile birlikte uygulama noktalarında vatandaşlara trafik kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulundu. Sürücülere trafik kurallarına uymaları konusunda bilgilendirmelerde bulunan kaymakam Baz, sürücülere trafik kurallarını içeren broşürler dağıttı. Kaymakam Ahmet Baz, Trafik kazalarının önlenmesi için tüm vatandaşların trafik kurallarına uyması gerektiğini vurguladı.

09.05.2024 11:13
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Denizli'nin Çal ilçesine yeni atanan kaymakam Ahmet Baz Karayolu trafik haftası sebebiyle sürücülere uyarılarda bulundu.

Denizli'nin Çal ilçesine yeni atanan Kaymakam Ahmet Baz, Karayolu Trafik Haftası münasebetiyle polis ve jandarma ekipleri ile birlikte uygulama noktalarında vatandaşlara trafik kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulundu. Sürücülere trafik kurallarına uymaları konusunda bilgilendirmelerde bulunan kaymakam Baz, sürücülere trafik kurallarını içeren broşürler dağıttı. Kaymakam Ahmet Baz, Trafik kazalarının önlenmesi için tüm vatandaşların trafik kurallarına uyması gerektiğini vurguladı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Denizli Çal ilçesinde yeni kaymakam trafik haftası sebebiyle uyarılarda bulundu - Son Dakika

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