Denizli Çal ilçesinde yeni kaymakam trafik haftası sebebiyle uyarılarda bulundu

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Denizli'nin Çal ilçesine yeni atanan kaymakam Ahmet Baz Karayolu trafik haftası sebebiyle sürücülere uyarılarda bulundu.

Denizli'nin Çal ilçesine yeni atanan Kaymakam Ahmet Baz, Karayolu Trafik Haftası münasebetiyle polis ve jandarma ekipleri ile birlikte uygulama noktalarında vatandaşlara trafik kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulundu. Sürücülere trafik kurallarına uymaları konusunda bilgilendirmelerde bulunan kaymakam Baz, sürücülere trafik kurallarını içeren broşürler dağıttı. Kaymakam Ahmet Baz, Trafik kazalarının önlenmesi için tüm vatandaşların trafik kurallarına uyması gerektiğini vurguladı. - DENİZLİ