Denizli'de 15 Aranan Şahıs Yakalandı - Son Dakika
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Denizli'de 15 Aranan Şahıs Yakalandı

Denizli\'de 15 Aranan Şahıs Yakalandı

Denizli Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarda farklı suçlardan toplamda 121 yıl 13 ay hapis cezası ile aranan 15 şahıs yakalanarak cezaevine gönderildi. Aranan şahıslar arasında cezaevi firarisi, dolandırıcılık, hırsızlık, terör örgütü üyeliği gibi suçlardan arananlar bulunuyor.

28.06.2024 15:20
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Denizli Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarda farklı suçlardan toplamda 121 yıl 13 ay hapis cezası ile aranan 15 şahıs yakalanarak cezaevine gönderildi.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Emniyet ekipleri tarafından yapılan çalışmalar kapsamında cezaevi firarisi, 134 ayrı suç kaydı ile 37 adet aranma kaydıyla bulunan ve bilişim sistemlerini kullanmak suretiyle dolandırıcılık, tutuklu ve hükümlünün kaçması suçlarından 35 Yıl 10 Ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 1 kişi, 19 ayrı dosyadan hakkında aranma kaydı bulunan ve hırsızlık suçlarından 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan ve başka ilde olduğu tespit edilen bir kişi, hakkında (FETÖ/PDY) silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişi, haklarında 1'er adet suç kaydı bulunan ve hırsızlık suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 kişi, hakkında nitelikli dolandırıcılık, hırsızlık, çocuğun cinsel istismarı, uyuşturucu madde ticareti yapmak ve kullanmak, hakaret suçlarından 5 yıla kadar kesinleşmiş hapis cezası bulunan 9 kişi olmak üzere toplam 15 şahıs yakalandı. Haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 15 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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