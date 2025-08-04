Denizli'de 16 Yaşındaki Genç Tüfekle Ölü Bulundu - Son Dakika
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Denizli'de 16 Yaşındaki Genç Tüfekle Ölü Bulundu

Denizli\'de 16 Yaşındaki Genç Tüfekle Ölü Bulundu
04.08.2025 12:09
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Kale'de 16 yaşındaki B.S., evinde av tüfeğiyle vurulmuş halde bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Denizli'nin Kale ilçesinde 16 yaşındaki genç, evinde tüfek ile vurulmuş halde ölü olarak bulundu.

Olay, gece saatlerinde Kale ilçesinde toplu konutlar bulunan 6 katlı binanın 1'inci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; gün boyu ailesi ile birlikte tütün tarlasında çalıştığı öğrenilen 16 yaşındaki B.S., akşam saatlerinde tek başına evine geri döndü. O andan sonra B.S.'den uzun süre haber alamayan aile, gece saatlerinde eve döndüğünde, oğullarını evin banyosunda kanlar içerisinde hareketsiz bir şekilde yatarken buldu. Ailenin feryatlarını duyan komşuları, daireye geldiklerinde acı manzarayla karşılaştı.

Komşuların 112 Acil Çağrı Merkezine durumu ihbar etmesinin ardından, bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, B.S.'nin bir süre önce hayatını kaybettiği tespit etti. Tek başına döndüğü evde ölü bulunan gencin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Başkanlığı morguna kaldırıldı.

Olay yerinde yapılan ilk incelemelerde 16 yaşındaki B.S.'nin evde bulunan av tüfeği ile hayatını son verdiği değerlendirilirken, kesin ölümü otopsinin ardından netlik kazanacağı bildirildi. Polis ekipleri, evde bulunan av tüfeğini incelenmek üzere muhafaza altına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Denizli'de 16 Yaşındaki Genç Tüfekle Ölü Bulundu - Son Dakika

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