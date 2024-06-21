Denizli'de 3. kattaki evinin balkonundan düşen adam hayatını kaybetti.
Olay, Denizli'nin Kale ilçesi Cevherpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; bir binanın üçüncü katındaki dairede yaşayan İbrahim Çapacı, dengesini kaybederek aşağıya düştü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ilk müdahalede bulunduğu Çapacı'nın hayatını kaybettiğini belirledi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ
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