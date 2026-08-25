Denizli'de 5 Müdür Yardımcısı 1. Sınıf Emniyet Müdürü Oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Denizli'de 5 Müdür Yardımcısı 1. Sınıf Emniyet Müdürü Oldu

Denizli\'de 5 Müdür Yardımcısı 1. Sınıf Emniyet Müdürü Oldu
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizli'de 5 emniyet müdür yardımcısı terfi ederek 1. Sınıf Emniyet Müdürü rütbesine yükseldi.

DENİZLİ (İHA) – Denizli'de emniyet teşkilatında görevli 5 müdür yardımcısı, 1. Sınıf Emniyet Müdürü rütbesine terfi etmenin gururunu yaşadı. Denizli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, bir üst rütbeye terfi eden personeller için özel bir plaket töreni gerçekleştirildi.

5 Müdür Yardımcısı 1. Sınıfa Yükseldi

İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç'ın katılımıyla düzenlenen törende, başarılı hizmetleri neticesinde 1. Sınıf Emniyet Müdürlüğü rütbesine terfi eden isimler açıklandı. Emniyet teşkilatında önemli görevler üstlenen il emniyet müdür yardımcıları Süleyman Erçelik, Ali İhsan Doğan, Raşit Özkan, Ali Ercan Korucu ve Asım Kayacı yeni rütbelerini aldı. Terfi eden 5 müdüre plaketleri, İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç tarafından tek tek takdim edildi.

"Başarılarının Daim Olmasını Diliyoruz"

Plaket töreninin ardından terfi eden personeli tebrik eden Sağdıç, emniyet müdürlerine teşkilata verdikleri emeklerden dolayı teşekkür ederek yeni görevlerinde başarılar diledi. Denizli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından törene ilişkin yapılan resmi açıklamada ise, "Kıymetli müdürlerimizi tebrik ediyor, yeni rütbeleriyle birlikte üstlenecekleri görev ve sorumluluklarında başarılarının daim olmasını diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Denizli, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Denizli'de 5 Müdür Yardımcısı 1. Sınıf Emniyet Müdürü Oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çorlu’da komşu aileler arasında keserli kavga: 3 gözaltı Çorlu'da komşu aileler arasında keserli kavga: 3 gözaltı
Temel kazısı faciaya davetiye çıkardı: 5 katlı bina boşaltıldı Temel kazısı faciaya davetiye çıkardı: 5 katlı bina boşaltıldı
Aydın’dan dünyaya yayılan lezzet: İncir Cipsi Aydın'dan dünyaya yayılan lezzet: İncir Cipsi
Kadro değeri en düşük ikinci takımdı Süper Lig’de haftayı lider bitirdiler Kadro değeri en düşük ikinci takımdı! Süper Lig'de haftayı lider bitirdiler
İYİ Parti Milletvekili Selçuk Türkoğlu hastaneden taburcu edildi İYİ Parti Milletvekili Selçuk Türkoğlu hastaneden taburcu edildi
Mücteba Hamaney’in yeni görüntüleri yayınlandı Mücteba Hamaney’in yeni görüntüleri yayınlandı

20:24
İmamoğlu ile ilgili “Doğuş Holding’ iddiası: Seçimler yaklaşıyor, parayı gayri resmi alın
İmamoğlu ile ilgili "Doğuş Holding' iddiası: Seçimler yaklaşıyor, parayı gayri resmi alın
19:37
Kabine, Ahlat’ta toplandı Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Netanyahu’ya sert uyarı
Kabine, Ahlat'ta toplandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'ya sert uyarı
17:51
Üsküdar Belediyesi’nde başkanvekili seçimleri yenilenecek
Üsküdar Belediyesi'nde başkanvekili seçimleri yenilenecek
17:35
Öcalan, “Özel’e mesaj gönderdiği“ iddiasını yalanladı: Bana karşı komplo
Öcalan, "Özel'e mesaj gönderdiği" iddiasını yalanladı: Bana karşı komplo
17:35
CHP yönetimi “mutlak butlan“ davasında temyiz başvurusunu geri çekti
CHP yönetimi "mutlak butlan" davasında temyiz başvurusunu geri çekti
16:31
Süper Lig devi 22’lik yıldızı kaptı Yarın İstanbul’a geliyor
Süper Lig devi 22'lik yıldızı kaptı! Yarın İstanbul'a geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.08.2026 21:01:48. #7.13#
SON DAKİKA: Denizli'de 5 Müdür Yardımcısı 1. Sınıf Emniyet Müdürü Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement