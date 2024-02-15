Denizli İl Jandarma Komutanlığı, 640 İnternet Sitesine İşlem Uyguladı

DENİZLİ(İHA) – Denizli İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, 2024 yılı Ocak ayında toplam 640 internet sitesi hakkında işlem gerçekleştirildi.
Denizli İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce 01 ile 31 Ocak 2024 tarihleri arasında yapılan çalışmalar kapsamında muhtemel mağduriyetlerin önüne geçilmesi için uyuşturucu ve uyarıcı maddeyi özendirme, yasadışı bahis, müstehcen, zararlı yazılım barındıran oltalama (phishing) ve diğer suç içerikli paylaşımları içeren internet siteleri, sosyal medya hesaplarının tespitine yönelik çalışma gerçekleştirildi. Jandarma tarafından yapılan çalışmada yurtdışı üzerinden yayın yapan 285 adet yasadışı bahis, 340 adet müstehcenlik, 3 adet zararlı yazılım barındıran, 12 adet uyuşturucu ve uyarıcı maddeyi özendirme suçu içerikli paylaşımların olduğu internet siteleri tespit edildi. Kanunlar çerçevesinde toplam 640 adet internet sitesi hakkında jandarma tarafından işlem uygulandı.
Denizli İl Jandarma Komutanlığı, başta terörle mücadele görevleri olmak üzere, kamu düzeni ve huzurun devamı, genel emniyet ve asayişin sağlanması ile kaçakçılıkla mücadele konularında görevlerine artan bir kararlılıkla devam ediyor. - DENİZLİ
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Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde çoban Ali S., hayvanlarını otlatırken beş kişi tarafından dövüldü ve çıplak haldeki görüntüleri çekildi. Yoğun bakımda kalan Ali S., çıplak görüntülerinin sosyal medyada yayımlanmasıyla evden çıkamaz hale geldi. Saldırganlardan şikayetçi olan Ali S., kendisine şiddet uygulayan ve görüntülerini sosyal medyada yayınlayan kişilerin yakalanmasını istedi.
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