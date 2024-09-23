Denizli\'de Ahır Yangınında 85 Küçükbaş Hayvan Telef Oldu

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Denizli'nin Babadağ ilçesinde bir ahırda çıkan yangında, 85 küçükbaş hayvan yanarak telef oldu.

Yangın, Denizli'nin Babadağ ilçesi İncilipınar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenden yangın çıktı. Ahırdan yükselen alev ve dumanları gören mahalle sakinleri durumu 112 Acil Sağlık Merkezine bildirirken, bir yandan da kendi imkanları ile yangına müdahale etmeye çalıştılar. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine jandarma, sağlık ve Denizli Büyükşehir Belediyesi Babadağ ve Sarayköy İtfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede belirtilen adrese gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Ekiplerin yoğun çabaları sonucu yangın kontrol altına alındı. Yangın sonucunda ahır tamamen yanarken, ahır içerisinde bulunan 85 küçükbaş hayvan telef oldu.

Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ