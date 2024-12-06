Denizli'de Alkollü Sürücü Jandarmadan Kaçtı - Son Dakika
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Denizli'de Alkollü Sürücü Jandarmadan Kaçtı

Denizli\'de Alkollü Sürücü Jandarmadan Kaçtı

Ehliyetsiz ve alkollü sürücü, jandarmaya çarparak kaçmaya çalıştı, sonunda yakalandı.

06.12.2024 10:01
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Denizli'nin Çal ilçesinde ehliyetsiz ve alkollü olduğu tespit edilen sürücü, kontrol noktasında kaçmak için aracını ekiplerin üzerine sürdü. Kaçmaya çalışan sürücü, jandarma tarafından sanayi bölgesinde yakalanarak gözaltına alındı.

Denizli'nin Çal ilçesinde bir sürücü, jandarma ekiplerine zor anlar yaşattı. Mahmutgazi Mahallesi'ndeki yol kontrol noktasında durdurulmak istenen 42 SP 132 plakalı otomobilin sürücüsü İsa A., aracını jandarma ekiplerinin üzerine sürdü. Yolda bulunan dubaları sürükleyerek kamu malına da zarar veren sürücü, kaçarak karanlıkta izini kaybettirmeye çalıştı. Kaçan sürücüyü takibe alan jandarma ekipleri, aracı yaşanan kovalamacanın ardından Hüseyinler Mahallesi'ndeki sanayi bölgesinde yakalandı. Gözaltına alınan sürücü İsa A., ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

Yapılan sorgulamada sürücünün ehliyetsiz olduğu ve alkollü araç kullandığı tespit edildi. Sürücüye, ehliyetsiz ve alkollü araç kullanmak ile kamu malına zarar vermekten yasal işlem uygulandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Denizli'de Alkollü Sürücü Jandarmadan Kaçtı - Son Dakika

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