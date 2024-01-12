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Denizli'de Apartman Çatı Katında Yangın Çıktı - Son Dakika
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Denizli'de Apartman Çatı Katında Yangın Çıktı

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde bir apartmanın çatı katında gece saatlerinde çıkan yangın paniğe neden oldu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, kısa sürede müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Yangın sonucunda can kaybı yaşanmazken, dairede maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni itfaiye ekipleri tarafından yapılacak olan raporla belirlenecek. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Denizli\'de Apartman Çatı Katında Yangın Çıktı
12.01.2024 - 14:05,
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Denizli'de bir apartmanın çatı katında gece saatlerinde meydana gelen yangın paniğe neden oldu.

Yangın, Merkezefendi ilçesi İlbade Mahallesinde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 4 katlı bir binanın çatı katında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Çevredeki vatandaşlardan yangını fark edenlerin ihbarı üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangına kısa süreli müdahalesi sayesinde alevler kontrol altına alındı. Yangın sebebiyle herhangi bir can kaybı yaşanmazken, kullanılamaz hale gelen dairede maddi hasar oluştu. Yangının çıkış nedeni itfaiye ekipleri tarafından hazırlanacak raporun akabinde netlik kazanacağı öğrenildi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Denizli'de Apartman Çatı Katında Yangın Çıktı - Son Dakika


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