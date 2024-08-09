Denizli'de Aranan 53 Hükümlü Yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Denizli'de Aranan 53 Hükümlü Yakalandı

Denizli\'de Aranan 53 Hükümlü Yakalandı

Denizli'de polis ekiplerinin aranan şahıslara yönelik düzenlediği 1 haftalık operasyonlarda, haklarında kesinleşmiş hapis kararları bulunan 53 hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildi.

09.08.2024 09:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizli'de polis ekiplerinin aranan şahıslara yönelik düzenlediği 1 haftalık operasyonlarda, haklarında kesinleşmiş hapis kararları bulunan 53 hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildi.

Denizli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarına 1 - 7 Ağustos 2024 tarihleri arasında da il genelinde yoğun bir şekilde devam etti. Yapılan çalışmalarda hakkında "Kasten Öldürme" suçundan 31 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs, "Bilişim Sistemleri Dolandırıcılığı" suçundan 13 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs, "Bilişim Sistemleri Dolandırıcılığı" suçundan 11 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs, "Kasten Öldürme" suçundan 12 yıl 1 ay 16 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs, "Nitelikli Cinsel Saldırı" suçundan 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs, haklarında hırsızlık, yağma, kasten öldürme, diğer asayiş suçları ve terör suçlarından 5 ila 10 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 8 şahıs, haklarında hırsızlık, dolandırıcılık, cinsel suçlar, diğer asayiş suçları, narkotik suçları, güvenlik suçları, KOM suçları, göçmen kaçakçılığı suçları ve siber suçlarla mücadele suçları olmak üzere 0-5 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 40 şahıs yakalandı.

Kesinleşmiş hapis cezası bulunan toplam 53 hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Çıkarıldıkları mahkemece tutuklana hükümlüler, cezaevine telim edildi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

denizli, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Denizli'de Aranan 53 Hükümlü Yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:43 9 kişinin öldüğü kazada şoförle ilgili yeni iddia: Direksiyon başında kalp krizi geçirmiş 9 kişinin öldüğü kazada şoförle ilgili yeni iddia: Direksiyon başında kalp krizi geçirmiş
11:08 Melih Gökçek Filenin Sultanları için öyle bir şey dedi ki tepkiler çığ gibi yağdı Melih Gökçek Filenin Sultanları için öyle bir şey dedi ki tepkiler çığ gibi yağdı
10:19 İmamoğlu’nun cumhurbaşkanı adayı olursa İBB’yi emanet edeceği isimden mesaj var: Hazırım İmamoğlu'nun cumhurbaşkanı adayı olursa İBB'yi emanet edeceği isimden mesaj var: Hazırım
09:38 9 kişinin öldüğü kazanın görgü tanığı: Selektör yaptık, kornaya bastık ama duymadı 9 kişinin öldüğü kazanın görgü tanığı: Selektör yaptık, kornaya bastık ama duymadı
07:53 Ankara’da yolcu otobüsü köprünün ayağına saplandı 9 kişi öldü, 26 kişi yaralandı Ankara'da yolcu otobüsü köprünün ayağına saplandı! 9 kişi öldü, 26 kişi yaralandı
17:38 Böyle ders olmaz olsun Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta, kendi futbolcularını gasp ettirdi Böyle ders olmaz olsun! Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta, kendi futbolcularını gasp ettirdi
17:28 Prof. Dr. Oytun Erbaş: Cinsiyet değiştirmek popüler olduğu için özendirici Prof. Dr. Oytun Erbaş: Cinsiyet değiştirmek popüler olduğu için özendirici
17:04 Babanın, kızıyla sevgili olmak isteyen erkeklere verdiği nasihat tartışma yarattı Babanın, kızıyla sevgili olmak isteyen erkeklere verdiği nasihat tartışma yarattı
17:02 İzleyenler gözlerine inanamıyor Tenis tarihi böyle vuruş görmedi İzleyenler gözlerine inanamıyor! Tenis tarihi böyle vuruş görmedi
17:01 Manchester United, Arda Güler için Real Madrid’e servet teklif etti Manchester United, Arda Güler için Real Madrid'e servet teklif etti
16:50 Akademisyen Güney Ferhat Batı: İsrail’in etrafında siyasi istikrarsızlık yaratılmak isteniyor Akademisyen Güney Ferhat Batı: İsrail'in etrafında siyasi istikrarsızlık yaratılmak isteniyor
16:48 Kolonları büyük hasar aldı İETT otobüsünün çarptığı bina için karar verildi Kolonları büyük hasar aldı! İETT otobüsünün çarptığı bina için karar verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.08.2024 12:56:09. #1.11#
SON DAKİKA: Denizli'de Aranan 53 Hükümlü Yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement