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Denizli'de Arızalanan Araç Tamirinde Hayatını Kaybeden Sürücünün Kaza Anı Görüntüleri Ortaya Çıktı - Son Dakika
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Denizli'de Arızalanan Araç Tamirinde Hayatını Kaybeden Sürücünün Kaza Anı Görüntüleri Ortaya Çıktı

Denizli'de arızalanan aracını tamir ettiği sırada fenalaşarak yere yığılan sürücü, yoldan geçen kamyonetin ezmesi sonucu hayatını kaybetti. Talihsiz adamın, damadının gözü önünde öldüğü kaza anına ait güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Denizli\'de Arızalanan Araç Tamirinde Hayatını Kaybeden Sürücünün Kaza Anı Görüntüleri Ortaya Çıktı
12.01.2024 - 10:36,
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Denizli'de arızalanan aracını tamir ettiği esnada yere yığılan sürücü, yoldan geçen kamyonetin ezmesi sonucu hayatını kaybetti. Talihsiz adamın, damadının gözü önünde öldüğü kaza anına ait güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Merkezefendi ilçesine bağlı Akkonak Mahallesi Yeşilköy Caddesi'nde eşi, kızı, damadı ve torunuyla birlikte yolculuk eden Remzi Özcan'ın (59) kullandığı 20 EN 171 plakalı Fiat marka otomobil, seyir halindeyken arıza yaptı. Aracını yolun kenarına çeken Özcan'ın eşi, kızı ve torunu yollarına yaya olarak devam ederken, ön kaputu açan sürücü damadıyla birlikte arızayı gidermeye çalıştı.

Bir anda fenalaştı

Aracını tamir etmek için uğraştığı sırada bir anda fenalaşan Remzi Özcan, otomobilin ön kapısına yaslandıktan birkaç saniye sonra yere yığıldı. Özcan, yere düştüğü esnada, yanından geçen M.D.'nin kullandığı 20 B 9450 plakalı transitin kasasına başını çarptı. Kanlar içinde yere yığılan Özcan, kamyonetin üzerinden geçmesi sonucu ağır yaralandı. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edilen Özcan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaza anına ait görüntüler ortaya çıktı

Öte yandan, Remzi Özcan'ın aracını tamir etmek isterken hayatını kaybettiği kaza, güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, kaputu açık aracıyla ilgilendiği esnada fenalaşan Özcan'ın sürücü kapısına yaslandığı, daha sonra yoldan geçen kamyonetin çarpmasının ardından üzerinden geçtiği anlar yer aldı.

Otopsi işlemleri tamamlanan Remzi Özcan'ın bugün memleketi Baklan'da toprağa verileceği öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - DENİZLİ

Kaynak: İHA
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Merkezefendi, Denizli, Fiat, Güvenlik, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Denizli'de Arızalanan Araç Tamirinde Hayatını Kaybeden Sürücünün Kaza Anı Görüntüleri Ortaya Çıktı - Son Dakika


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