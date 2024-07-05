Denizli'de Asayiş Olaylarının Yüzde 97'si Aydınlatıldı - Son Dakika
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Denizli'de Asayiş Olaylarının Yüzde 97'si Aydınlatıldı

Denizli\'de Asayiş Olaylarının Yüzde 97\'si Aydınlatıldı

Denizli Valiliği'nin açıkladığı 2024 Haziran ayı asayiş verilerine göre, kent genelinde meydana gelen olayların yüzde 97'si aydınlatıldı. Hırsızlık olaylarının ise bir önceki yıla oranla yüzde 48,5 azaldığı belirtildi. Ayrıca, kaçak göçmen yakalama, terör örgütüne üyelik, uyuşturucu madde bulundurma gibi suçlara yönelik operasyonlarda da birçok kişi ve malzeme ele geçirildi.

05.07.2024 15:11
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Denizli Valiliği sosyal medya üzerinden açıkladığı 2024 Haziran ayı asayiş verilerine göre kent genelinde meydana gelen olayların yüzde 97'sinin aydınlatıldığı, hırsızlık olaylarının ise bir önceki yıla oranla yüzde 48,5 azaldığı ifade edildi.

Denizli Valiliği sosyal medya üzerinden 2024 yılı Haziran ayında İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü sorumluluk sahalarında meydana gelen asayiş olaylarının verilerini paylaştı. Denizli Valiliği tarafından yapılan açıklamada Haziran ayı içerisinde emniyet ve jandarma sorumluluk bölgelerinde 1 yıl ile 20 yıl ve üzerine kadar farklı suçlardan aranma kaydı bulunan ve ifadeye yönelik aranma kaydı bulunan toplamda 525 şahsın yakalandığı duyuruldu. Kent genelinde meydana gelen asayiş olaylarının yüzde 97'sinin aydınlatıldığı belirtilen açıklamada hırsızlık olaylarının ise bir önceki yıla oranla yüzde 48,5 azaldığı ve meydana gelen hırsızlık olaylarına karışan 72 şüphelinin yakalandığı ifade edildi.

Kentte düzensiz göçmenlere yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında 106 kaçak göçmen yakalanarak sınır dışı edilirken, organ ticareti ile ilgili ilan ve reklam verme suçundan bir kişi hakkında ise adli işlem yapıldığı belirtildi. Kentte terör örgütüne üye olmak suçundan da 3 kişi yakalandı.

Narkotik suçlara ilişkin yürütülen çalışmalar kapsamında uyuşturucu madde kullanma ve bulundurma suçlarından 234 şahsın yakalandığı duyuruldu. Yapılan çalışmalar çerçevesinde bin 890 kök Hint keneviri, 294 bin 575 kök haşhaş, 44 bin 725 kullanımlık kağıda emdirilmiş bonzai, 819 gram esrar, 2 bin 803 adet sentetik ecza hap, 309 gram metamfetamin, 50 gram eroin ve bin 344 gram skunk ele geçirildi.

Silah, emtia, tarihi eser, tütün mamulleri, alkollü içki kaçakçılığı ve paraya eşit sayılan değerde sahtecilik olayların yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 25 şüpheli yakalandığı açıklandı. Operasyonlar kapsamında 13 adet tarihi eser, 11 adet sikke, 83 kilogram sarmalık tütün, 232 adet paketlenmiş tütün, 18 bin 620 adet makaron, 2 bin 80 adet sarma sigara, 210 litre etil alkol, 27 litre kaçak alkol ve 40 adet sahte altın ele geçirildiği ifade edildi.

Haziran ayında il genelinde 2 bin 313 kez gerçekleştirilen geniş alan, dar alan ve şok uygulamalarında 204 bin 736 şahıs sorgulandı. Yapılan Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamalarında aranma kaydı bulunan 282 şahıs yakalandı. Aramalarda 17 ruhsatsız tabanca, 16 ruhsatsız av tüfeği, 13 kurusıkı tabanca, 9 kesici alet ele geçirildi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Denizli'de Asayiş Olaylarının Yüzde 97'si Aydınlatıldı - Son Dakika

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