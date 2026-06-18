Baraj gölünde kaybolan amatör dalgıcın cansız bedeni kıyıya vurdu

Denizli'nin Güney ilçesinde balık tutmak için dalış yaptığı baraj gölünde kaybolan amatör dalgıcın cansız bedeni saatler sonra kıyıya çıktı.

Sabah saat 04.00 sıralarında Denizli'nin Güney ilçesi bölgesinde Adıgüzel Baraj Gölüne tekneyle açılan üç arkadaştan amatör dalgıç olan Ramazan Coşkun (61), zıpkınla av yapmak için baraj gölünde dalış yaptı. Dakikalar geçmesine rağmen Coşkun su yüzeyine çıkmaması üzerine arkadaşları hayatından endişe etti. Tekneyle kıyıya çıkan 2 arkadaş 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım talep etti.

İhbar üzerine bölgede itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kayıp şahsın bulunması için Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığında görevli su altı arama kurtarma dalgıçları tarafından yürütülen çalışmalar devam ederken Ramazan Coşkun'un cansız bedeni saatler sonra kıyıya vurdu.

Coşkun'un cansız bedeni ölüm nedenin kesinleşmesi amacıyla Denizli Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Amatör dalgıcın otopsi işlemlerinin ardından memleketi Uşak Ulubey'de toprağa verileceği öğrenildi. - DENİZLİ