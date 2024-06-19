Denizli'de Boş Arazi Yangını Sekiz Saattir Söndürülmeye Çalışılıyor - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Denizli'de Boş Arazi Yangını Sekiz Saattir Söndürülmeye Çalışılıyor

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde bulunan Hacıeyüplü Mahallesi'nde çıkan yangın, boş arazide etkisini sürdürüyor. Ulaşımın zor olduğu bölgede itfaiye ekipleri tarla yollarından yangına müdahale etmeye çalışıyor. Şiddetli rüzgar nedeniyle alevler geniş bir alana yayıldı. Yangını kontrol altına almak için 8 saattir mücadele ediliyor. Yanan araziye yakın fabrikalara sıçrama ihtimaline karşı tedbirler alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

19.06.2024 04:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizli'de boş arazide çıkan yangın sekiz saattir söndürülmeye çalışılıyor. Ulaşımın olmadığı boş arazideki yangına itfaiye ekipleri tarla yollarından ulaşmaya çalışıyor.

Yangın, Merkezefendi ilçesi Hacıeyüplü Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre boş arazide akşam saat 20.00'de yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Bölgede etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle alevler geniş alana yayıldı. Ulaşımın kısıtlı olduğu bölgede itfaiye ekipleri alevlere müdahale etmekte zorluk yaşadı. 8 saattir süren ve ara ara etkili olan rüzgar ile alanı genişleyen yangını itfaiye ekipleri kontrol altını almaya çalışıyor. Yanan araziye yakın fabrikalara sıçrama ihtimaline karşı ekiplerin risk teşkil eden noktalarda tedbir aldığı öğrenildi. Yanan alan dron ile havadan görüntülendi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Merkezefendi, İtfaiye, Denizli, Acil Durum, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Denizli'de Boş Arazi Yangını Sekiz Saattir Söndürülmeye Çalışılıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


22:42 “Türkiye’nin Messi’si“ manşetlerde Dünya Bizim Çocuklar’ı konuşuyor "Türkiye'nin Messi'si" manşetlerde! Dünya Bizim Çocuklar'ı konuşuyor
22:33 Çanakkale’de orman yangını Zamana karşı mücadele sürüyor Çanakkale'de orman yangını! Zamana karşı mücadele sürüyor
21:57 İsrail sokaklarında protestolar büyüdü, Netanyahu “İç savaş çıkmamalı“ dedi İsrail sokaklarında protestolar büyüdü, Netanyahu "İç savaş çıkmamalı" dedi
21:08 ABD mahkemesi Eylem Tok ve oğluyla ilgili kararını verdi ABD mahkemesi Eylem Tok ve oğluyla ilgili kararını verdi
20:47 A Milli Takımımız, EURO 2024’teki ilk maçında Gürcistan’ı 3-1 yendi A Milli Takımımız, EURO 2024'teki ilk maçında Gürcistan'ı 3-1 yendi
00:14 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan A Milli Takım’a tebrik telefonu Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan A Milli Takım'a tebrik telefonu
00:13 Rize’de İlçe Jandarma Komutanı, eşinin şüpheli ölümü sonrası tutuklandı Rize'de İlçe Jandarma Komutanı, eşinin şüpheli ölümü sonrası tutuklandı
23:55 Portekiz, geriye düştüğü maçta Çekya’yı 2-1 yendi Portekiz, geriye düştüğü maçta Çekya'yı 2-1 yendi
23:45 Rus lider Putin 24 yıl sonra Kuzey Kore’ye gitti Rus lider Putin 24 yıl sonra Kuzey Kore'ye gitti
23:35 İsrail, Lübnan’a yönelik operasyonel planı onayladı İsrail, Lübnan'a yönelik operasyonel planı onayladı
23:15 Bellingham’ın yaptığı yoruma bakın Arda Güler’den ikonik paylaşım Bellingham'ın yaptığı yoruma bakın! Arda Güler'den ikonik paylaşım
22:56 Eşiyle tartışıp çocuklarını camdan sarkıttı Eşiyle tartışıp çocuklarını camdan sarkıttı
22:30 Erdoğan ve Paşinyan arasında önemli görüşme İşte masadaki konular Erdoğan ve Paşinyan arasında önemli görüşme! İşte masadaki konular
22:14 Arda Güler golü attı, Arap spiker çıldırdı: Allah, Allah, Allah Arda Güler golü attı, Arap spiker çıldırdı: Allah, Allah, Allah
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.06.2024 04:41:31. #1.11#
SON DAKİKA: Denizli'de Boş Arazi Yangını Sekiz Saattir Söndürülmeye Çalışılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement