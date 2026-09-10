Denizli'de çatıdaki işçilerin eylemi sözleşmeyle bitti, alacaklar ödendi
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde 4 aydır ücretlerini alamadıklarını öne süren işçiler, rezidans inşaatının çatısına çıkarak eylem yaptı. Güvenlik güçlerinin arabuluculuğuyla taraflar avukatlar eşliğinde sözleşme imzaladı; alacakların ödenmesiyle işçiler çatıdan indi.
Denizli'de ücretlerini alamadıkları gerekçesiyle rezidans inşaatının çatısına çıkan işçilerin eylemi, taraflar arasında sağlanan mutabakatla sona erdi. Avukatlar eşliğinde imzalanan sözleşmenin ardından işçilerin alacakları ödendi.
Denizli'nin Merkezefendi ilçesine bağlı Göveçlik Mahallesi Bülent Ecevit Bulvarı'nda 9 Eylül Çarşamba günü yapımı devam eden lüks rezidans inşaatında çalışan taşeron firma işçileri, yaklaşık 4 aydır ücretlerini alamadıkları iddiasıyla 15 katlı inşaatın çatısına çıkarak eylem yaptı. İşçiler, ücretleri hesaplarına yatırılmadan çatıdan inmeyeceklerini belirtti.
Olayın ardından bölgeye gelen güvenlik güçleri, eylemin sona erdirilmesi ve herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması amacıyla işçiler ile firma yetkilileri arasında arabuluculuk görüşmelerinin yapılmasını sağladı. Yapılan görüşmeler sonucunda taraflar arasında anlaşma sağlandı. İşçiler ile firma yetkilileri, avukatlar eşliğinde karşılıklı sözleşme imzalayarak mutabakata vardı. Anlaşmanın ardından işçilerin ücret ödemelerinin gerçekleştirildiği öğrenildi. Ödemelerin yapılması ve mutabakatın sağlanmasıyla birlikte işçiler eylemlerini sonlandırarak çatıdan indi.
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