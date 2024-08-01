Denizli'de Cezaevinde Zehirlenme Olayı: Mahkum Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Denizli'de Cezaevinde Zehirlenme Olayı: Mahkum Hayatını Kaybetti

Denizli'de geçtiğimiz günlerde cezaevinde yaşanan zehirlenme olaylarının ardından rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan 57 yaşındaki mahkum tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Mahkumun kesin ölüm nedeni otopsinin ardından netlik kazanacağı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

01.08.2024 10:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizli'de geçtiğimiz günlerde cezaevinde yaşanan zehirlenme olaylarının ardından rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan 57 yaşındaki mahkum tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Mahkumun kesin ölüm nedeni otopsinin ardından netlik kazanacağı öğrenildi.

Denizli'de 22 Temmuz Pazartesi günü Denizli Kocabaş D tipi, T tipi ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda bulunan çok sayıda tutuklu ve hükümlü ile infaz koruma memuru yedikleri akşam yemeğinden dolayı zehirlendi. Memurlarda ve mahkumlarda görülen kusma, ishal, mide bulantısı şikayetleri üzerine cezaevine sahra hastanesi kuruldu. Durumu ağır olan mahkumlar ise ambulanslarla kentte çeşitli hastanelere sevk edildi. Cezaevinde tutuklu bulunan ve zehirlenme şikayetleri ile revire götürülen Mehmet Sorkun'un (57), tedavisi cezaevinde tamamlandı. Olayın ardından 30 Temmuz Salı günü Sorkun, tekrar rahatsızlandı. Mide bulantısı ve kusma şikayetleri bulunduğu öğrenilen Sorkun, Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Sorkun, dün ise doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Sorkun'un cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Öte yandan, Sorkun'un zehirlenmeden kaynaklı mı yoksa başka bir nedenden dolayı mı hayatını kaybettiğinin otopsinin ardından kesinlik kazanacağı belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Zehirlenme, Denizli, Otopsi, Mahkum, Mahkum, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Denizli'de Cezaevinde Zehirlenme Olayı: Mahkum Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:20 Suikastların ardından İsrail alarm durumuna geçti 3 ülkeden eş zamanlı saldırı bekleniyor Suikastların ardından İsrail alarm durumuna geçti! 3 ülkeden eş zamanlı saldırı bekleniyor
09:25 Oğlu, anneannesini öldürdü Abdüllatif Şener korkunç olayın ardından ilk kez konuştu Oğlu, anneannesini öldürdü! Abdüllatif Şener korkunç olayın ardından ilk kez konuştu
09:03 Süleyman Soylu, yasama dokunulmazlığının kaldırılması için başvurdu Süleyman Soylu, yasama dokunulmazlığının kaldırılması için başvurdu
08:24 Haniye için ilk tören Tahran’da yapıldı On binlerce kişi “İsrail ve ABD’ye ölüm“ sloganları attı Haniye için ilk tören Tahran'da yapıldı! On binlerce kişi "İsrail ve ABD'ye ölüm" sloganları attı
00:59 AYM kararı sonrası Özel’den Can Atalay çağrısı: Tahliye edilmeli ve tüm hakları iade edilmelidir AYM kararı sonrası Özel'den Can Atalay çağrısı: Tahliye edilmeli ve tüm hakları iade edilmelidir
10:25 2024 Paris Olimpiyatları’ndaki bir tenis maçı sırasında, kadın seyirci, kocası ve çocuğunun yanında oturduğu tribünde göğüslerini kameraya gösterdi 2024 Paris Olimpiyatları'ndaki bir tenis maçı sırasında, kadın seyirci, kocası ve çocuğunun yanında oturduğu tribünde göğüslerini kameraya gösterdi
10:07 İzmir’deki elektrik faciasıyla ilgili 42 sanık için 15’er yıla kadar hapis istendi İzmir'deki elektrik faciasıyla ilgili 42 sanık için 15'er yıla kadar hapis istendi
09:14 Kirasını yıllık ödediği ev sahibiyle davalık olan Selen Görgüzel: Bana mobing uyguluyorlar Kirasını yıllık ödediği ev sahibiyle davalık olan Selen Görgüzel: Bana mobing uyguluyorlar
08:17 Ünlü oyuncu Melisa Aslı Pamuk, bebek bekliyor Ünlü oyuncu Melisa Aslı Pamuk, bebek bekliyor
08:02 Haniye suikastı sonrası Hamas’ın başına kim geçecek Kritik görev için 3 aday var Haniye suikastı sonrası Hamas'ın başına kim geçecek? Kritik görev için 3 aday var
00:26 AYM’den Can Atalay kararı: Milletvekilliğinin düşürülmesi yok hükmünde AYM'den Can Atalay kararı: Milletvekilliğinin düşürülmesi yok hükmünde
23:51 Hamas lideri Haniye’nin suikasta kurban gittiği bina görüntülendi Saldırıdaki ’’150 metre’’ detayı çarpıcı Hamas lideri Haniye'nin suikasta kurban gittiği bina görüntülendi! Saldırıdaki ''150 metre'' detayı çarpıcı
23:26 İddia doğruysa durum vahim Hamaney, İsrail’in doğrudan vurulması emrini verdi İddia doğruysa durum vahim! Hamaney, İsrail'in doğrudan vurulması emrini verdi
23:17 ABD’den Venezuela’daki seçimlerle ilgili tehdit gibi uyarı: Bizim ve uluslararası toplumun sabrı tükeniyor ABD'den Venezuela'daki seçimlerle ilgili tehdit gibi uyarı: Bizim ve uluslararası toplumun sabrı tükeniyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.08.2024 11:05:39. #1.12#
SON DAKİKA: Denizli'de Cezaevinde Zehirlenme Olayı: Mahkum Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement